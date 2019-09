“Gretel e Hansel”, il trailer del film

Per vederlo al cinema bisognerà attendere il prossimo anno (negli Stati Uniti uscirà il 31 gennaio prossimo): ora, però, è possibile godersi il trailer del nuovo “Gretel e Hansel” diretto da Oz Perkins.

Il regista, figlio dell’indimenticato Anthony Perkins e con alle spalle una discreta carriera d’attore, dopo “February - L'innocenza del male” (2015) e “Sono la bella creatura che vive in questa casa” (2016), torna dietro la macchina da presa per portare in scena una fiaba horror ispirata al celebre racconto tedesco.

“Gretel e Hansel”: il trailer

Diffuso su YouTube il 4 settembre, il trailer “Gretel e Hansel” ben racconta l’adattamento dark operato da Perkins: l’atmosfera è decisamente sinistra, e la storia dei due fratellini si allontana molto dalle suggestioni fiabesche con cui ai bambini viene raccontata. Anche grazie ad un sapiente utilizzo della musica che contribuisce ad alimentare i momenti di tensione.

Girato a Dublino nel 2018, il film è interpretato da Sophia Lillis (la Beverly Marsh di “It”) nei panni di Gretel e da Sammy Leakey nei panni di Hansel. Sono loro i due personaggi principali, insieme alla Strega.

«Abbiamo cercato di trovare un modo per render “Hansel e Gretel” più vicino ad una storia per adulti. Volevo che Gretel fosse un po’ più grande di Hansel quindi, al posto di due dodicenni, ho scelto una sedicenne e un bambino di otto anni. L’idea era quella di approfondire come una guida possa a volte impedire la crescita di un bambino, come i nostri attaccamenti e le cose che amiamo possano talvolta ostacolare la nostra evoluzione», ha dichiarato il regista.

“Gretel e Hansel”: la trama

Così recita la sinossi di “Gretel e Hansel”: “Tanto tempo fa, in una lontana campagna in stile favola, una giovane ragazza si inoltra col suo fratellino in una foresta oscura, in una disperata ricerca di cibo e lavoro, ma si scontra con una terrificante malvagità".

Ecco dunque che, la trama, sarà fedele alla fiaba dei fratelli Grimm (uscita nel 1812). In una Germania medievale, messa in ginocchio dalla povertà e dalla carestia, la giovane Gretel decide di addentrarsi nel bosco insieme al fratellino Hansel in cerca di cibo. Tuttavia, la foresta si rivela piena di pericoli di fronte ai quali i due sono totalmente impreparati. In loro aiuto accorre un cacciatore (interpretato da Charles Babalola), che li aiuta a superare i primi ostacoli dando loro l’illusione di essere finalmente al sicuro. I due fratelli trovano infatti rifugio in quella che pensano essere la casa di una gentile vecchietta, ma che è invece una malvagia strega il cui obiettivo è solamente uno: divorarli.

Tutto avviene in un’atmosfera dark e inquietante, che promette colpi di scena e (tanta) adrenalina. Del resto, “Hansel e Gretel” ad interpretazioni dark ben si presta. Gli elementi del terrore ci sono tutti: due fratellini spauriti, un bosco misterioso, un cacciatore che pare spuntare dal nulla, la strega cattiva, una situazione di costrizione. Insomma, è una fiaba decisamente poco infantile quella dei fratelli Grimm.