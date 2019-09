Brad Pitt: stop alla recitazione, per ora

Mentre sta per uscire con ben due film, Brad Pitt annuncia una notizia che non piacerà ai fan. In un’intervista rilasciata al New York Times, l’attore ha infatti dichiarato di voler prendere una pausa dalla recitazione. Almeno per il momento.

Esibizioni ridotte e agenda più snella

Brad Pitt è reduce da un un paio d’anni piuttosto impegnativi, che lo hanno visto impegnato nella realizzazione di due film, entrambi in uscita a settembre in Italia. Il primo è l’atteso “C’era una volta… a Hollywood” di Quentin Tarantino, in cui l’attore ha recitato accanto a Leonardo DiCaprio e che vedremo nelle sale italiane a partire dal prossimo 18 settembre. L’altro è “Ad Astra”, film di fantascienza di James Gray presentato in anteprima alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e in uscita al cinema il 26 settembre.

E così l’attore ha pensato di rallentare il lavoro e ridurre al minimo le apparizioni televisive. La notizia è stata resa nota dal New York Times, che ha intervistato Brad Pitt in esclusiva. «Diciamo che tra un film e l'altro ci saranno pause molto più lunghe, ma solo perché ci sono molte altre cose che voglio fare ora come ora» sono state le parole dell’attore. «Quando ti senti come se avessi stretto qualcosa fra le braccia per troppo a lungo, allora è tempo di andare ad abbracciare qualcos'altro», ha proseguito. Il riferimento è agli altri progetti paralleli che Pitt ha seguito negli ultimi anni: tra questi, l’attività di produttore con la sua compagnia Plan B Entertainment, con cui ha vinto tre Oscar con “The Departed - Il bene e il male”, “12 anni schiavo” e “Moonlight”. Ha poi aggiunto che il mestiere di attore è sempre più qualcosa per i giovani, che non fanno fatica ad alzarsi presto al mattino per andare al trucco.

Le confessioni di Brad Pitt

Nella stessa intervista, Brad Pitt ha anche confessato di aver trascorso un anno e mezzo tra gli Alcolisti Anonimi. Dopo il divorzio dall’ex moglie Angelina Jolie, l’attore era caduto in una profonda depressione che l’aveva spinto ad abusare di di alcol e marijuana. Un problema con cui conviveva da una ventina d’anni e che, in seguito alla separazione dalla moglie e dai figli, lo aveva fatto precipitare nel baratro. Solo dopo aver ammesso di essere in difficoltà e di aver bisogno di venirne fuori Brad Pitt ha accettato di farsi aiutare dagli Alcolisti Anonimi. Un gruppo di soli uomini in cui ognuno ha messo a nudo le proprie fragilità, senza distinzioni e senza pregiudizi. L’attore ha raccontato di essere stato accolto subito come uno di loro e di essere stato capito. Oggi che ne è uscito, ha trovato la forza e il coraggio di raccontarlo, perché possa servire a quanti trovano rifugio in un bicchiere.

La separazione con Angelina Jolie è stata molto dolorosa e sofferta. La coppia è stata insieme 11 anni e dalla relazione (ufficializzata con il matrimonio nel 2014) sono nati Shiloh Nouvel nel 2007, e due gemelli, Knox e Vivienne, nel 2008. Inoltre, Brad Pitt e Angelina Jolie avevano adottato anche Chivan Maddox, Zahara Marley e Pax Thien.