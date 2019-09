Back To School, i film in onda sabato 7

Ad aprire la giornata di sabato 7 sarà Sleepover, teen comedy con brie Larson, che vede protagoniste quattro compagne di liceo. Dopodiché sarà la volta di Tuo, Simon la delicata pellicola con Nick Robinson e Jennifer Garner, che narra il curioso mondo degli adolescenti e della sessualità. Il terzo film sarà Un poliziotto alle elementari, commedia di Ivan Reitman in cui l’agente Arnold Scharzenegger, per riuscire ad arrestare un narcotrafficante, deve lavorare sotto copertura in una classe di piccole pesti. Infine, chiuderà la giornata Wonder, commovente pellicola con Julia Roberts, Owen Wilson e il piccolo Jacob Tremblay in cui un bimbo affetto da una rara malformazione è costretto a combattere per essere accettato a scuola.

Back To School, i film in onda domenica 8

Il giorno successivo, invece, andranno in onda i seguenti titoli. Il primo film è Una canzone per te, commedia romantica con Michela Quattrociocche che ha come protagonista un liceale che, grazie a un tocco di magia, ha l’occasione di riparare ai propri errori. Poi, sarà la volta di Matida 6 mitica, la famosissima commedia diretta e interpretata da Danny DeVito, in cui un’intelligentissima bambina, trascurata dai genitori, riesce ad affermarsi a scuola grazie all’aiuto di un’insegnante. Il film successivo sarà Non c’è campo, ironico film diretto da Federico Moccia e interpretato da Vanessa Incontrada e Gian Marco Tognazzi. Nella pellicola troviamo un gruppo di liceali costretto a rinunciare a internet a causa di una gita scolastica in un borgo sperduto. Infine, non poteva mancare Mean Girls, l’iconica teen comedy con Lindsay Lohan e Rachel McAdams.