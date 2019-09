Il Regno, la trama del film

La trama del film “Il Regno”, thriller spagnolo in uscita giovedì 5 settembre in tutti i cinema italiani

Diretto da Rodrigo Sorogoyen, arriva nelle sale italiane da giovedì 5 settembre “Il Regno”, un thriller vincitore di ben 7 Premi Goya, il massimo riconoscimento cinematografico spagnolo. Nel cast, Antonio De La Torre, Monica Lopez. Distribuito in Italia da Movies Inspired.

La trama del film

Siamo nel 2007, in una località della costa spagnola non ben identificata, Manuel López Vidal è un vicesegretario regionale che conduce una vita apparentemente perfetta: una famiglia che lo ama, tanti amici intorno a sé e, naturalmente, una posizione di tutto rispetto. Braccio destro del Presidente Frías, è prossimo al salto verso la politica nazionale. In realtà, Vidal è un uomo politico molto corrotto, che con i suoi compagni di partito ha messo in moto un complesso sistema di potere, mescolando corruzione e favoritismi vari. Quando uno dei suoi collaboratori viene accusato di frode e arrestato, Vidal prova a coprire e insabbiare il misfatto per salvarsi, ma in seguito alla diffusione di alcune intercettazioni, viene alla luce tutto.

Il partito e tutti i suoi più stretti collaboratori lo abbandonano, soprattutto per cercare di tutelarsi in vista delle imminenti elezioni. Anche il Presidente Frías gli volta le spalle, per evitare di essere coinvolto nello scandalo. Manuel López Vidal viene lasciato totalmente solo e viene letteralmente espulso dal “Regno”. Per tentare di salvare la reputazione e la sua stessa vita, l’uomo non esita a provarle tutte e arriva a chiedersi chi possa averlo tradito e rilasciato le informazioni alla polizia.

Il cast e la regia del film

Presentato in anteprima al Toronto International Film Festival, “Il Regno” è uscito in Spagna a settembre del 2018, dopo aver partecipato anche al Festival Internazionale del Cinema di San Sebastián. Il film si è aggiudicato 7 Premi Goya su ben 13 candidature: miglior regia, miglior attore protagonista, miglior attore non protagonista, miglior sceneggiatura originale, miglior montaggio, miglior colonna sonora e miglior sonoro.

A interpretare Manuel López Vidal, Antonio De La Torre, classe 1968, già visto in alcuni film di Pedro Almodovar, come “Volver” e “Gli amanti passeggeri”. L’attore ha già ottenuto un Premio Goya nel 2006 per il film “Azuloscurocasinegro”. Una seconda nomination era arrivata nel 2010 grazie al film “Ballata dell’odio e dell’amore”, diretto da Álex de la Iglesia. De La Torre è anche nel cast della serie tv “The night manager”.

Il regista Rodrigo Sorogoyen, classe 1981, ha esordito con il film “Stockholm”, finanziato attraverso il crowdfunding, che ebbe diversi riconoscimenti internazionali. Ma è con il film “Che Dio ci perdoni” del 2016 che il regista si impone alla critica e al pubblico. La pellicola, che vede tra i protagonisti anche Antonio De La Torre, ottiene ben 6 candidature ai Premi Goya, vincendo quello per il miglior attore protagonista per Roberto Alamo. Con il cortometraggio “Madre” del 2017, Sorogoyen viene candidato agli Oscar nella sezione apposita.

“Il Regno” è un film che coinvolge lo spettatore tenendolo in uno stato di tensione dall’inizio alla fine, ponendolo di fronte a interrogativi esistenziali che ognuno di noi dovrebbe porsi.