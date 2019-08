Sky Cinema Uno programmazione: i film di settembre

Sky Cinema Uno (canale 301) è il canale dei grandi blockbuster, delle grandi saghe e dei film che hanno sbancato il botteghino. Anche a settembre propone tante prime visioni tv e i film di successo che hanno segnato il cinema a partire dagli anni 90. I migliori film da vedere con tutta la famiglia: dai supereroi alle commedie, dai film internazionali a quelli italiani.

Sky Cinema Uno: le prime visioni di settembre

Le prime visioni di Sky Cinema Uno cominciano giù lunedì 2 settembre con i lunedì première e l’avvincente avventura animata SPIDER-MAN - UN NUOVO UNIVERSO, vincitore di Premio Oscar e Golden Globe. Si continua venerdì 6 settembre con la commedia con Emma Roberts e Hayden Christensen LITTLE ITALY – PIZZA, AMORE E FANTASIA. La coppia Paola Cortellesi e Riccardo Milani sono rispettivamente protagonista e regista di MA COSA CI DICE IL CERVELLO, in onda lunedì 9 settembre, con un cast stellare composto inoltre da Stefano Fresi, Vinicio Marchioni, Claudia Pandolfi, Lucia Mascino, Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Carla Signoris, Gianpaolo Morelli, Remo Girone e Alessandro Roja. Venerdì 13 settembre Maisie Williams, l’Arya Stark de Il trono di spade, e Asa Butterfield sono i protagonisti di ALLA FINE CI SEI TU, film di formazione presentato al Giffoni Film Festival. Lunedì 16 settembre Mark Wahlberg e John Malkovich sono i protagonisti dell’action movie diretto da Peter Berg RED ZONE - 22 MIGLIA DI FUOCO. Sabato 28 settembre è la volta di SPOSAMI, STUPIDO!, commedia francese ricca di gag e situazioni paradossali di e con Tarek Boudali e Philippe Lacheau. Conclude il mese DRAGON TRAINER – IL MONDO NASCOSTO, il terzo toccante capitolo dell’animazione, targata Dreamworks Animation e tratta da dalle pagine di Cressida Cowell.

Sky Cinema Uno: gli altri film di settembre

Sky Cinema Uno non è soltanto prime tv ma è il canale del grande cinema di intrattenimento. A settembre tantissimi i titoli tra cui scegliere. Segnaliamo, tra gli altri, domenica 1 settembre la commedia sentimentale con Hugh Grant e Marisa Tomei PROFESSORE PER AMORE. Giovedì 5 settembre invece da non perdere l’action- thriller con Mark Wahlberg, Kate Beckinsale e Ben Foster CONTRABAND, mentre sabato 7 settembre torna Sylvester Stallone insieme a Jason Statham e Dolph Lundgren nel secondo esplosivo capitolo della saga action I MERCENARI 2. Mercoledì 18 settembre Jake Gyllenhaal, Forest Whitaker e Rachel McAdams sono i protagonisti dell’avvincente dramma sul mondo della boxe SOUTHPAW - L'ULTIMA SFIDA. Sabato 14 settembre invece Sky Cinema Uno propone l’intenso thriller con Owen Wilson e Pierce Brosnan NO ESCAPE - COLPO DI STATO, mentre sabato 21 si ride con il remake della commedia francese I BABYSITTER, con Diego Abatantuono, Francesco Mandelli e Paolo Ruffini. Aaron Eckhart e Michelle Rodriguez sono i protagonisti del fanta-action WORLD INVASION, in onda giovedì 12 settembre, mentre il thriller CONSPIRACY - LA COSPIRAZIONE con Al Pacino e Anthony Hopkins vi aspetta mercoledì 25. Dwayne “The Rock” Johnson imbraccia il fucile per ripulire la sua città dal crimine nell’action A TESTA ALTA, in prima serata martedì 24 settembre. Paul Rudd e Jennifer Aniston dopo aver perso tutti i soldi lasciano New York per una comunità hippy in NUDI E FELICI, da non perdere martedì 17 settembre. Domenica 29 invece Liam Neeson è il protagonista del thriller LA PREDA PERFETTA. Segnaliamo ancora IL FIDANZATO DI MIA SORELLA, con Pierce Brosnan, Salma Hayek e Jessica Alba, in onda martedì 3 settembre o la commedia MIA MOGLIE PER FINTA, con Adam Sandler, Jennifer Aniston e Nicole Kidman, da vedere giovedì 19 settembre.