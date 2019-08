Little Italy: pizza, amore e fantasia su Sky Cinema

Venerdì 6 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda in prima visione tv la commedia con Emma Roberts e Hayden Christensen, in cui due pizzaioli rivali scoprono che i rispettivi figli si sono innamorati e decidono di scontrarsi in una sfida all’ultima pizza.

Proprio qui troviamo Sal e Vince, due pizzaioli professionisti che un tempo erano grandi amici, tanto da aver creato la migliore pizza del quartiere, ma che dopo un dissidio sono diventati rivali, arrivando a farsi concorrenza aprendo due pizzerie a poca distanza una dall’altra.



C’è però un problema: un giorno i due scoprono che i rispettivi figli, Nikki e Leo, si sono innamorati perdutamente. E non è tutto, perché anche i loro genitori Franca, madre di Sal, e Carlo, padre di Vince, stanno vivendo un momento di passione senile.



Quel che è troppo è troppo: i due decidono così di regolare una volta per tutte i conti in sospeso con una sfida all’ultima pizza: chi perderà, sarà costretto ad abbandonare per sempre Little Italy.



Divertente e appassionante, Little Italy: pizza, amore e fantasia può contare su un ottimo cast in cui spiccano i giovani Emma Roberts e Hayden Christensen (quest’ultimo diventato celebre nel ruolo del piccolo Anakin Skywalker in due film della saga di Star Wars) e attori navigati come Danny Aiello e Alyssa Milano.