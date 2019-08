Si avvia verso il gran finale (in programma il 4 settembre alla Biblioteca Panizzi) il Festival MAPS. Bussole per la felicità a cura del Teatro dell’Orsa, per REstate nei quartieri 2019, che negli ultimi tre mesi ha proposto narrazioni, spettacoli, proiezioni e laboratori per tutti a ingresso libero e gratuito. Stasera, giovedì 29 agosto alla Casa delle Storie di Reggio Emilia avrà luogo una ricca serata, divisa in due parti, organizzata in collaborazione con il Reggio Film Festival: alle ore 21 si inizierà con la presentazione, alla presenza dell’autore Alessandro Scillitani, del docufilm L’Appennino che suonava, frutto di una ricerca tra musica, ballo e tradizioni popolari che lo ha impegnato negli ultimi due anni. Un progetto interessante, una testimonianza di un mondo antico ma ancora vicino a noi. Peccato solo per l'eccessivo protagonismo deli narratori che in alcuni tratti hanno spezzato il ritmo rendendo più erto il cammino dello spettatore. In certe case, in certe aie, in certe cascine sarebbe stato forse più intimo entrare solo con le voci dei protagonisti poiché c'è la musica a fare da filo narrativo alle storie. Inoltre, per chi non è di quei luoghi e visto il valore del lavoro di Scillitani, spiace non conoscere i luoghi dove sono state effettuate le riprese. O meglio vengono talvolta citati ma geograficamente dove sono? Sarebbe apprezzabile, quando viene proiettato, una mappa con tracciati i sentiri dei suoni appenninici. Che si trasforma, poi, in senso di appartenenza.



A seguire, intorno alle ore 22, è in programma 100 voci di ballo, musica e memoria, rito partecipato e aperto a tutti, nel quale in tre minuti di tempo, chi vorrà avrà modo di salvare storie di musica e festa, come suggeriscono i Direttori Artistici Monica Morini e Bernardino Bonzani, che aggiungono: "La Casa delle Storie è un luogo dove la comunità si ritrova per tessere insieme memoria, riconoscere l’incandescenza e la bellezza del vissuto condividendolo. Il rito delle 100 voci è un invito che coinvolge tutti, cittadini, artiste e artisti, poeti, musicisti. Un tempo felice per creare senso, esplorare le radici e restare umani".



La Casa delle Storie si trova in via Sergio Beretti 24/D, Quartiere Gattaglio, Reggio Emilia. Ingresso gratuito, prenotazione vivamente consigliata. Info e prenotazioni: orsa@teatrodellorsa.com, 351 5482101 (dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18). Il Festival MAPS. Bussole per la felicità è un progetto a cura del Teatro dell’Orsa realizzato con il contributo del Comune di Reggio Emilia nell’ambito del progetto REstate nei quartieri 2019.