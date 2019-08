“Io, Leonardo" al cinema: guarda il trailer

Cresce l'attesa per il nuovo film diretto da Jesus Garces Lambert, già regista di “Caravaggio l’anima e il sangue” e prodotto da Sky e Progetto Immagine, "Io, Leonardo". Ma di fatto, al 2 ottobre non manca molto. E' questa, infatti, la data ufficiale in cui la pellicola arriverà nelle sale italiane.

La storia è il racconto inedito alla scoperta dell’uomo, dell’artista, dello scienziato e dell’inventore. La scoperta del genio di Anchiano diventa un’esperienza coinvolgente, capace di rivelare non solo le visioni e le scintille del suo sapere, ma la genesi delle sue opere. Il film, distribuito da Lucky Red in Italia e da True Colours all’estero, vede per la prima volta uno dei volti più amati del cinema italiano interpretare un personaggio realmente vissuto all’interno di un film d’arte biografico.



Il film “Io, Leonardo” ha ricevuto il Patrocinio del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e del Comitato Scientifico del Palinsesto Milano Leonardo 500, nonché il Riconoscimento dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Ha ottenuto anche i Patrocini del Comune di Firenze, del Comune di Milano e del Comune di Vinci ed è prodotto con la partecipazione di Bosch e la collaborazione del Polo Museale Regionale della Lombardia, di Artech Digital Cinema, Bottega Tifernate e il Museo Leonardo da Vinci Experience e Aeroporti di Roma. Media partner RTL 102.5 e MyMovies.