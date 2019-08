D23 è l’evento che ogni anno si svolge ad Anaheim, città poco distante da Los Angeles. Il panel dedicato ai film in live action ha destato molto stupore soprattutto per quanto riguarda alcuni progetti.

Il presidente della divisione a capo di Disney, Kevin Mayer, ha commentato così: “Per un secolo Disney ha ispirato il pubblico attraverso generazioni e generazioni, oggi vogliamo portare agli spettatori tutti i nostri personaggi, direttamente a casa attraverso lo streaming”.

I nuovi Live Action della Disney

Jungle Cruise è un film ispirato all’attrazione turistica del parco dei divertimenti. Il protagonista è colui che attualmente si trova al primo posto della classifica degli attori più pagati: il gigante Dwayne Johnson. L’attore ha dichiarato che Jungle Cruise rende omaggio ai grandi capolavori del cinema d’avventura come La regina d’Africa o il ciclo di Indiana Jones.

Tornerà al cinema Angelina Jolie interpretando la giovane Malefica, che a seguito di un tradimento trasforma il suo cuore in un pezzo di ghiaccio. Il secondo episodio prenderà il nome di Maleficent: Signora del male. E’ stata la stessa attrice a presentare il progetto insieme agli altri protagonisti del film: Elle Fanning, Michelle Pfeiffer e Chiwetel Ejiofor. Il tema principale di questo sequel sarà l’accettazione della diversità come punto di forza e non di divisione.

Non si sa ancora la data d’uscita ma la regista Niki Caro ha presentato una clip del secondo episodio dedicato al famoso film d’animazione degli anni ’90, Mulan. Durante le proiezioni del trailer la protagonista Crystal Yifei Liu non si è vista, probabilmente a causa delle dichiarazioni fatte a sostegno della polizia di Hong Kong, accusata di cercare di intervenire con metodi eccessivi e violenti i manifestanti e i giornalisti.

Il progetto che ha fatto saltare tutto il pubblico dalla poltrona è stato Crudelia De Mon. A interpretare la vecchia senza cuore della Carica dei cento e uno sarà la bellissima e premio Oscar Emma Stone. Le riprese del film sono già iniziate. Durante l’evento è stata diffusa anche una foto scattata dal set in cui si può notare la Stone in un look piuttosto audace. Da quanto comunicato il film sarà ambientato nel anni’70.

I film animati presentati al D23 Expo 2019

Tra i film animati in uscita a novembre, ci sarà il secondo episodio di Frozen, Frozen 2 – Il segreto di Arendelle; Elsa e la sorella Anna s’imbarcheranno in una nuova avventura per scoprire il segreto del regno di Arendelle. La pellicola nel 2004 si è aggiudicata due premi Oscar: miglior film d'animazione e miglior canzone (Let It Go); inoltre è il film d'animazione che nella sua categoria ha realizzato il maggiore incasso della storia del cinema.

Raya and The Last Dragon un nuovo classico della Disney. L’avventura fantasy-action esplorerà i temi della comunità e della speranza, ispirati dalle belle e diverse culture del sud-est asiatico. Il film sarà ambientato nella regione immaginaria di Kumandra, suddivisa in cinque regioni e Raya, la protagonista, è una guerriera forte e coraggiosa, che parte per salvare il mondo di Kumandra.