Macchine mortali, battaglie tra giganti su Sky Cinema

Lunedì 19 agosto alle 21.15 va in onda in prima tv su Sky Cinema Uno lo spettacolare fantasy post-apocalittico tratto dall’omonimo bestseller, ambientato in un futuro in cui le città si muovono e combattono fra di loro.

Il grande schermo ci ha regalato numerose visioni distopiche di futuri post-apocalittici. Ma poche hanno la forza e l’originalità di Macchine mortali, film tratto dall’omonimo bestseller di Philip Reeve, in onda in prima visione tv lunedì 19 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Uno (canale 301).



La pellicola è prodotta da Peter Jackson, che ha scelto di affidare questo delicato adattamento a Christian Rivers, suo collaboratore premiato con un Oscar per i Migliori effetti speciali grazie al lavoro fatto con King Kong, qui all’esordio alla regia.



Il cast vede protagonisti l’irlandese Robert Sheehan, divenuto noto al grande pubblico per essere stato uno dei protagonisti della serie tv Misfits, e l’islandese Hera Hilmar, che già si era fatta conoscere per avere preso parte a un’altra serie tv, Da Vinci’s Demons. Con loro il veterano Hugo Weaving, l’attore anglo-australiano noto per i ruoli cult in Matrix, V per Vendetta e la saga de Il Signore degli anelli.



Macchine mortali racconta di un futuro post-apocalittico in cui la Terra è stata sconvolta da una guerra che ne ha completamente cambiato la fisionomia. In questo panorama disperato, le città si sono trasformate e sono diventate semoventi, oltre che armate fino ai denti per combattere contro paesi e metropoli rivali.



Londra, grande città predatrice, giunta in Europa continentale attacca una piccola città mineraria a bordo della quale si trova una ragazza di nome Hester Shaw. Questa, salita a bordo dell’ex capitale inglese, cerca di assassinare Thaddeus Valentine, uno storico molto in vista. Rimane coinvolto il giovane Tom Natsworthy, che suo malgrado si ritroverà a dover viaggiare proprio con l’aspirante omicida negli inospitali territori esterni.



Tutto, per quanto riguarda Macchine mortali, è extra, a cominciare ovviamente dagli effetti speciali. Allo stesso modo, avventura e combattimenti sono oversize, regalando così agli appassionati di fantasy e sci-fi due ore di spettacolo e divertimento continui.