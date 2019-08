Hell Fest, terrore al luna park

Venerdì 16 agosto alle 21 su Sky Cinema Suspense va in onda in prima tv questo slasher mozzafiato ambientato in un parco dei divertimenti a tema horror.

Un parco dei divertimenti a tema horror? Ma certo, che cosa mai potrebbe andare storto? Niente, a meno che non siamo in uno slasher movie ad alto tasso di truculenza come Hell Fest di Gregory Plotkin, in prima visione tv venerdì 16 agosto alle 21 su Sky Cinema Suspense (canale 306 ).



Il luna park in questione, ribattezzato per l’appunto Hell Fest, ospita una serie di attrazioni spaventose, ma teoricamente innocue. Peccato che già dall’introduzione del film una giovane visitatrice, separatasi dal suo gruppo di amici durante la visita a un labirinto, si accorga che non è propriamente così, quando si imbatte nella spaventosa figura mascherata nota come L’Altro.



Tempo dopo, scopriamo che l’orrore, purtroppo, non è ancora finito. Tre amiche di nome Brooke, Taylor e Natalie si recano all’Hell Fest dotate di braccialetto VIP assieme ai fidanzati delle prime due e all’amico Gavin, innamorato di Natalie. Ma L’Altro si aggira ancora per il parco dei divertimenti e, possiamo starne certi, è sempre intenzionato a “divertirsi” a modo suo.



Nel caso di Hell Fest, che può contare su un giovane ma capace cast che comprende, fra gli altri, Amy Forsyth, Reign Edwards e Bex Taylor-Klaus, l’ambientazione fa buona parte del film. L’inquietante luna park dove si svolge la pellicola costituisce infatti il “campo di gioco” perfetto per il mostro contro cui dovranno lottare i protagonisti per salvarsi la pelle.