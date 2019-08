Teen Choice Awards 2019: i vincitori

Come vuole la tradizione, a eleggere i vincitori dei Teen Choice Awards sono giovani cittadini dai 13 anni residenti negli Stati Uniti, sui social media esprimono la propria preferenza per decidere chi porterà a casa l'iconico premio a forma di tavola da surf. Quest'anno la cerimonia che premia il meglio di cinema, musica, moda e tv per ragazzi è stata presentata dall'ex protagonista di Pretty Little Liars, Lucy Hale, l'anno scorso, l'edizione 2018, aveva visto alla conduzione il rapper e attore Nick Cannon e la star del web Lele Pons.

Il film preferito dai giovani votanti è il sequel di "Avengers: Infinity War", diretto da Anthony e Joe Russo (registi anche di "Avengers: Infinity War", "Capitan America: Civil War" e "Capitan America: The Winter Soldier"), "Avengers: Endgame", ridisegna attraverso un cast da urlo, l'universo dei supereroi della Marvel. E lo fa in maniera spettacolare.

Per quanto concerne il piccolo schermo, il pubblico dei teen ha riservato la maggior parte dei consensi (4 premi) alla serie "Riverdale", seguita da "Stranger Things", con tre premi all'attivo. La Miglior comedy è "The Big Bang Theory".

FILM

Choice Action Movie – Avengers: Endgame

Choice Action Movie Actor – Robert Downey Jr. – Avengers: Endgame

Choice Action Movie Actress – Scarlett Johansson – Avengers: Endgame

Choice Sci-Fi/Fantasy Movie – Aladdin

Choice Sci-Fi/Fantasy Movie Actor – Will Smith – Aladdin

Choice Sci-Fi/Fantasy Movie Actress – Naomi Scott – Aladdin

Choice Drama Movie – After

Choice Drama Movie Actor – Hero Fiennes Tiffin – After

Choice Drama Movie Actress – Josephine Langford – After

Choice Comedy Movie – Crazy & Rich

Choice Comedy Movie Actor – Noah Centineo – The Perfect Date

Choice Comedy Movie Actress – Laura Marano – The Perfect Date

Choice Movie Villain – Josh Brolin – Avengers: Endgame

Choice Summer Movie – Spider-Man: Far From Home

Choice Summer Movie Actor – Tom Holland – Spider-Man: Far From Home

Choice Summer Movie Actress – Zendaya – Spider-Man: Far From Home



SERIE TV

Choice Drama TV Show – Riverdale

Choice Drama TV Actor – Cole Sprouse – Riverdale

Choice Drama TV Actress – Lili Reinhart – Riverdale

Choice Sci-Fi/Fantasy TV Show – Shadowhunters

Choice Sci-Fi/Fantasy TV Actor – Jared Padalecki – Supernatural

Choice Sci-Fi/Fantasy TV Actress – Katherine McNamara – Shadowhunters

Choice Action TV Show – MacGyver

Choice Action TV Actor – Stephen Amell – Arrow

Choice Action TV Actress – Gabrielle Union – L.A.’s Finest

Choice Comedy TV Show – The Big Bang Theory