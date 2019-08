Attore statunitense che i più conoscono come il Reginald "Reggie" Mantle della serie tv “Riverdale”, Charles Melton è attualmente nelle sale cinematografiche con “ll sole è anche una stella” (ma nel 2020 lo rivedremo in “Bad Boys for Life”).

Fidanzato con la venticinquenne Camila Mendes, con cui condivide il set di “Riverdale”, è l’idolo delle ragazzine. E il merito va, anche, al suo fascino esotico e a quei lineamenti unici. Ecco dunque tutto quello che i più non sanno su Charles Melton.

Le sue origini

La domanda che più spesso si sente porre Charles Melton è se sia o meno coreano. La risposta è sì, ma solo d’origine: nato il 4 gennaio 1991 a Juneau, Alaska, è cresciuto a Manhattan, nel Kansas. La mamma, Sukyong, è coreana; il papà, Phil, è americano. Derivano da questo mix i suoi lineamenti, piena fusione tra i tratti asiatici e quelli americani.

I film e le canzoni d’amore che preferisce

Interrogato su quale sia il suo film romantico preferito, Charles ha risposto “Prima dell’Alba” di Richard Linklater. “È un film bellissimo, che si svolge tutto in una notte: una storia straordinaria”. E poi “Le pagine della nostra vita” (un vero classico) con Ryan Gosling e Rachel McAdams, “Un amore all’improvviso”, “Just Friends - Solo amici” con Ryan Reynolds, “Like Crazy” (che lui definisce fenomenale), “Love Actually” e “Pretty Woman”.

E le canzoni che parlano d’amore? “I Coldplay hanno scritto brani straordinari, ma ci sono così tanti artisti che sanno cantare l’amore! Amo molto l’Usher delle origini, il suo timbro vocale e il mood soul della sua musica”, ha risposto nel corso di un’intervista.

La cosa più romantica che ha fatto

Charles Melton si definisce un romanticone, che scrive ancora lettere a penna alla sua fidanzata (Camila Mendes). “Quando scrivi un messaggio col cellulare puoi far sapere a qualcuno che è nei tuoi pensieri, quindi non è necessario ricordare alla persona che ami come il tuo pensiero sia sempre lì. È bello farlo, però. C’è qualcosa di speciale nello scrivere una lettera”, ha confessato.

Lo sport e la cucina

A vederlo non si direbbe, con quel suo corpo così scolpito (che l’ha portato a sfilare, tra gli altri, per Armani, Azalea, Dolce & Gabbana, Hollister e Old Navy), ma Charles Melton adora il cibo, al punto da guardare in continuazione programmi di cucina e da leggere ricette di cibi che… non può mangiare! Cosa ama di più? Il bacon.

Ma, al tempo stesso, ama molto anche praticare sport. Ha giocato per due anni nella squadra di football della Kansas State University, e non si perde un match in tv (quando non è sul set). Per mantenersi in forma, oggi, va quasi ogni giorno in palestra.

I vestiti e i Pokemon

Non è esattamente un indumento sexy, ma il suo capo d’abbigliamento preferito è il pigiama dei Pokemon (di cui pare avere una vasta collezione). Quando esce e vuole sfoggiare qualcosa di speciale, però, punta sulle giacche in jeans di Dolce&Gabbana, rigorosamente piene di borchie.