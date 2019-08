The Quake - Il terremoto del secolo: trama, trailer, cast del film

Nelle sale italiane dall’8 agosto, “The Quake - Il terremoto del secolo” è il nuovo disaster movie norvegese sequel di “The Wave” del 2015. Un film che, per 106 minuti, combina azione, thriller e fantascienza tenendo lo spettatore incollato allo schermo. E che, tra interpretazioni convincenti ed effetti speciali all’avanguardia, ha convinto la critica e scatenato la curiosità tra i cultori del genere.

Ecco dunque trama, trailer e cast di un film catastrofico che promette faville.

“The Quake - Il terremoto del secolo”: la trama

Kristian Elkjord è un geologo ossessionato dal suo lavoro a tal punto da trascurare i suoi due figli (lo studente universitario Sandre e la piccola Julia) e da arrivare al divorzio con la moglie Idun, esasperata dal suo comportamento.

Geniale e sempre un passo avanti agli altri, Kristian prevede l’arrivo di un terremoto catastrofico ad Oslo, potenzialmente in grado di radere al suolo l’intera città. Nessuno gli crede, neppure la sua famiglia, ma quando la moglie e i figli restano intrappolati in uno tra i più alti grattacieli della capitale, sul punto di crollare, lui farà di tutto per trarli in salvo.

Trama simile a “The Wave”, ma non del tutto, “The Quake - Il terremoto del secolo” riduce la fase preparatoria alla catastrofe e si concentra sugli effetti di un terremoto di tale portata su di una città che - di fatto - ai terremoti non è abituata. E, grazie agli effetti speciali straordinari, coinvolge lo spettatore invitandolo a fare il tifo per il burbero Elkjord e per la sua famiglia.

“The Quake - Il terremoto del secolo”: il trailer

Da poco diffuso, il trailer di “The Quake - Il terremoto del secolo” è in pieno stile disaster movie: tanta azione, tanta suspance, e quella voglia di scoprire ad ogni scena cosa accadrà in quella successiva.

Grazie anche all’interpretazione magistrale di Kristoffer Joner, norvegese classe 1972, “The Quake - Il terremoto del secolo” - così come già aveva fatto “The Wave” - intende lanciare una sfida ad Hollywood: dimostrare che non servono budget elevatissimi e cast stellari per produrre un disaster movie d’alto livello (e, come alto sia il livello, ad anticiparlo è proprio il trailer). Basti pensare che, per realizzarlo, sono stati spesi solamente 5.3 milioni di dollari. Decisamente tutt’altra storia rispetto alle produzioni americane.

“The Quake - Il terremoto del secolo”: il cast

Il cast di “The Quake - Il terremoto del secolo” è lo stesso di “The Wave”. Ancora una volta nei panni del protagonista troviamo dunque l’attore norvegese classe 1972 Kristoffer Joner, presente con piccole parti in “The Revenant” e in “Mission: Impossible - Fallout” (al fianco di Tom Cruise) e noto soprattutto per il suo ruolo in “La foresta misteriosa”.



Nei panni della moglie Idun recita invece la 44enne Ane Dahl Torp, un debutto nel 2013 con “The Woman of My Life” e un ruolo da protagonista nella serie tv poliziesca “Occupied”. A interpretare i figli Sandre e Julia sono invece - rispettivamente - Jonas Hoff Oftebro ed Edith Haagenrud-Sande. Un cast tutto norvegese, per un disaster movie che nulla ha da invidiare ai “concorrenti” americani.