Mamma ho perso l'aereo, arriva il reboot: parla Macaulay Culkin

Tutti coloro che sono nati a cavallo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 avranno sicuramente sobbalzato alla lettura della notizia: “Mamma ho perso l’aereo” sta per tornare. Uno dei film più iconici della storia del cinema è pronto per fare il suo atteso comeback, il protagonista Macaulay Culkin si è espresso su questa indiscrezione.

“Mamma ho perso l’aereo”: in arrivo il reboot

Se oggi avete tra i venticinque e i quarant’anni, una delle vostre certezze nella vita è sicuramente l’amore incondizionato per quel film che ogni dicembre non vedete l’ora di rigustarvi, insieme ovviamente a una vita sentimentale potenzialmente in bilico per essersi fatti influenzare dalle insicurezze di Joey Potter (qui potete trovare le foto di ieri e di oggi Katie Holmes) o alla voglia di ascoltare sempre e soltanto le canzoni delle Spice Girls.

Nelle scorse ore la notizia del reboot di “Mamma ho perso l’aereo” ha fatto il giro del mondo mandando in estasi il pubblico. La conferma del progetto è arrivata direttamente da Bob Iger, CEO della Disney, che ha annunciato l’ambiziosa decisione di riportare in vita una delle pellicole più famose di sempre.

Le parole dell’imprenditore hanno subito generato una marea di commenti: alcuni positivi per la voglia di ridare spazio a una delle storie più divertenti della settima arte, altri negativi poiché preoccupati che nessuna pellicola potrà mai essere all’altezza dell’originale.

“Mamma ho perso l’aereo” fu un successo straordinario fin dal suo debutto tanto che alla sua uscita si rivelò essere il terzo incasso più alto di sempre nella storia del cinema.

“Mamma ho perso l’aereo”: il commento di Macaulay Culkin

Macaulay Culkin, classe 1980, ha commentato la notizia postando una foto sul suo profilo Instagram. L’interprete di Kevin McCallister ha condiviso uno scatto in cui ha ironicamente rappresentato come potrebbe apparire oggi il protagonista del film. Il post ha immediatamente fatto il pieno di consensi superando quota 128.000 like in meno di dodici ore.