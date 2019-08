Film al cinema questa settimana, in uscita dall’8 al 14 agosto

Non mancano di certo i film ad agosto, ecco dunque le tre pellicole in uscita questa settimana, ovvero dall’8 al 15 del mese

Film in uscita giovedì 8 agosto

Fast & Furious – Hobbs & Shaw

Dwayne Johnson e Jaston Statham si staccano dal filone principale della celebre saga di Fast & Furious, portando al cinema uno spin-off, che ha tutte le intenzioni di inaugurare un ciclo di film d’azione indipendente. Il rapporto tra The Rock e Vin Diesel ha impedito ai due di condividere il set nell’ottavo film portato a termine, con Hobbs e Toretto mai ripresi nella stessa inquadratura.

Meglio cambiare area, soprattutto per il bene del franchising. Ecco dunque un film che scava più a fondo nella complessa storia della famiglia Shaw, presentando al pubblico la sorella di Deckard e Owen, Hattie. È un’agente dell’MI6 ed è entrata in possesso di un tremendo virus, che potrebbe spazzare via dalla faccia della Terra metà della popolazione mondiale. Si ritrova dunque alle calcagna un anarchico geneticamente modificato, Brixton, interpretato da Idris Elba, che è pronto a scatenare l’inferno pur di portare a compimento il proprio piano. Ha un’intera milizia composta da mercenari dalla sua parte, il che costringe il trio a nascondersi e organizzare un piano.

Dwayne Johnson, particolarmente fiero delle proprie origini samoane, ha girato parte della pellicola a casa, mettendo a confronto armi moderne e stili di combattimento tradizionali. Il risultato è un film d’azione pronto a creare dipendenza negli appassionati del genere.

Goldstone – Dove i Mondi si scontrano

Il film racconta la storia del detective Jay Swan, interpretato da Aaron Pedersen, che conduce le indagini per riuscire a scoprire la verità che si cela dietro la sparizione di una persona. Si ritrova così nella cittadine di Goldstone, seguendo le tracce del caso, dove però un giovane poliziotto locale, di nome Josh, interpretato da Alex Russell, lo arresta per guida in stato di ebbrezza. I due si odiano a prima vista, ma quando la stanza del motel del detective viene fatta saltare in aria, diventa più che mai palese come questo piccolo distretto nasconda un oscuro segreto. Jay dovrà dunque mettere da parte le proprie divergenze con Josh e collaborare con la polizia locale, al fine di svelare la coltre di criminalità e corruzione che regnano a Goldstone.

The Quake – Il terremoto del secolo

Sequel di The Wave, questa pellicola norvegese del 2018 si concentra sul geologo Kristian Elkjord, che ha perso la propria famiglia perché eccessivamente legato al proprio lavoro. Proprio questo però gli consente di scoprire che a breve Oslo verrà minacciata da un catastrofico terremoto, così potente da distruggere l’intera città, uccidendone tutti i cittadini. Si metterà dunque in cammino per salvare i propri cari, bloccato in uno dei grattacieli più alti del centro. Una disperata corsa contro il tempo.