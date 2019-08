Dwayne Johnson, chi è la compagna Lauren Hashian

Dwayne Johnson è uno degli attori più apprezzati e richiesti del panorama cinematografico mondiale. Fisico statuario e grande simpatia, il che lo rende un colosso amato da tutti, punto di riferimento del genere action ormai da molti anni.

The Rock è attualmente al cinema con due pellicole, Una famiglia al tappeto e Fast & Furious: Hobbs & Shaw. Nonostante i tantissimi impegni, si dedica con molta premura alla sua famiglia. Ha tre figlie che adora, Simone Alexandra, frutto del suo primo matrimonio, Jasmine e Tiana avute invece con Lauren Hashian. I due non sono sposati ma è come se lo fossero. Sono insieme infatti dal 2007, con lei ormai abituata a condividere il proprio compagno col resto del mondo. Con tutti riflettori costantemente puntati su The Rock, viene però da chiedersi chi sia Lauren Hashian.

Chi è Lauren Hashian, fidanzata di Dwayne Johnson

Lauren Hashian è nata a Lynnfield, in Massachusetts, il 7 settembre 1984. Ha da sempre coltivato la propria passione per la musica, che le è stata tramandata da suo padre, il batterista Sib Hashian, membro della celebre band Boston. Lauren tenta il più possibile di tutelare la propria vita privata ma, seppur in misura minore rispetto a Dwayne Johnson, non le mancano di certo i fan.

Proprio come il suo fidanzato, anche lei vanta origini alquanto variegate. Se The Rock è in parte samoano, il background della Hashian si divide tra l’Italia e l’Armenia. Attualmente vive in Florida con la sua famiglia ma è cresciuta a Lynnfield, dove ha frequentato il liceo locale, per poi proseguire gli studi a Boston, città che l’ha adottata all’età di 20 anni. Iscritta all’Emerson College, ha studiato comunicazione e relazioni pubbliche. La laurea è giunta nel 2006, con gli anni trascorsi sui libri che l’hanno vista sempre coltivare in maniera costante la propria passione per l’arte, e in particolare musica e danza.

Ha provato in vari modi a farsi notare come cantante, arrivando tra le finaliste del reality show R U the Girl, che vedeva un gran numero di ragazze competere per poter cantare con TLC. Non arrivò la vittoria ma gli episodi andati in onda le diedero la spinta necessaria per lanciare la propria carriera da cantautrice.

La carriera di Lauren Hashian

Nel 2014 ha pubblicato alcuni singoli, come Memory e Go Hard. Si è messa in mostra su SoundCloud, dove ha riscosso un grande successo. Pur essendo molto riservata, nel 2016 ha accettato di comparire nel video di Go Hard, spiegando però nelle successive interviste di adorare la propria vita, quasi interamente lontana da telecamere e fotocamere. Quel mondo lo lascia più che volentieri a Dwayne Johnson, attualmente impegnato con Jason Statham nella sponsorizzazione del loro ultimo film.

Restare dietro le quinte non vuol dire però non portare avanti i propri sogni. Magari non la si vedrà mai impegnata in un tour mondiale, ma il suo curriculum è di tutto rispetto. Ha infatti lavorato nel Motion Pictures Music Department della Paramount Pictures. Ha ottenuto tutto ciò che voleva dalla vita ed è più che felice di rinunciare al palco, se ciò vuol dire poter essere una felice mamma e compagna a tempo pieno.