Notti Horror per un sabato sera da brividi

La vigilia del dì di festa un po' di preoccupazione c'è sempre. A volte l'ansia è legata ai progetti ma il più delle volte a scatenarla e, spesso, a tramutarla in paura è la Horror Night di Sky. L’appuntamento fisso col genere horror per trascorrere un sabato sera da brivido è su Sky Cinema Suspense.



In queso mese di agosto e rigorosamente in seconda serata si parte sabato 3 con l'acclamato esordio alla regia di Jennifer Kent che ha stregato il maestro Stephen King Babadook; sabato 10 è la volta dell’ottavo capitolo della spaventosa saga che ha segnato il nuovo millennio Saw: legacy; sabato 17 si passa all’horror gotico tra antenati maligni e rigide tradizioni THE LODGERS - NON INFRANGERE LE REGOLE; sabato 24 va in onda l’horror soprannaturale con Natalie Dormer, la Margaery Tyrell de Il Trono di Spade, JUKAI - LA FORESTA DEI SUICIDI; l'ultimo giorno di agosto, sabato 31, l’orrore diventa reale in un luna park in HELL FEST.