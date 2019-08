Tutto è pronto per un Ferragosto al BarLume

Nella settimana di Ferragosto, da lunedì 12 a sabato 17 agosto in prima e seconda serata, Sky Cinema Comedy ci porta in vacanza Pineta in compagnia dell’arguto barista-detective Massimo (Filippo Timi), del puntiglioso commissario Vittoria Fusco (Lucia Mascino), della fidata cameriera Tiziana (Enrica Guidi) e dei simpatici pensionati detective Pilade, Gino, Emo e Aldo. Sono quindi previsti i 12 film tratti dai best seller di Marco Malvaldi e prodotti da Sky Cinema e Palomar: il primissimo film Il re dei giochi in cui un sospetto incidente d’auto scatena le fantasie investigative degli arzilli vecchietti; La carta più alta in cui il mistero sul passaggio di proprietà di un terreno porta a nuove e rocambolesche indagini; ne La tombola dei Troiai il farmacista di Pineta viene trovato assassinato e Massimo è chiamato a indagare; ne La briscola in cinqueil cadavere di una ragazza porta Massimo nuovamente ad abbandonare il grembiule da barista per risolvere il mistero; ne Il telefono senza fili poi la scomparsa di una donna scatena macabre ipotesi; in Azione e Reazione le indagini della Fusco sono innescate dalla morte di un turista russo; le brillanti intuizioni di Massimo sono ancora una volta fondamentali in Aria di mare e ne La loggia dei cinghiali e ancora Un Due Tre Stella! e la battaglia navale, in cui le vicende di Alessandro Benvenuti e gli allegri vecchietti-detective di Pineta, in compagnia di Filippo Timi, Lucia Mascino ed Enrica Guidi, si mescolano a quelle del nuovo personaggio interpretato da Stefano Fresi, e vedono la partecipazione straordinaria di Mara Maionchi e Corrado Guzzanti; infine, i più recenti Il battesimo di Ampelio, in cui il neoarrivato Beppe e il commissario Fusco indagano sulla misteriosa morte di un prete, e Hasta pronto Viviani dove l’omicidio di un latitante sconvolge Pineta, mentre Massimo è misteriosamente sparito in Argentina.

Da non perdere, inoltre, la maratona finale prevista domenica 18 agosto dalle 6.40.