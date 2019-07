La bella estate è su Sky Cinema

È ricco il piatto estivo proposto dai canali Sky Cinema, alla scoperta dei più recenti successi al botteghino e alla ricerca delle produzioni più curiose, ma anche un viaggio alla scoperta delle pellicole più belle, delle prime tv, di film imperdibili. Non c’è l’imbarazzo della scelta per vivere un’estate perfetta e un cinema perfetto

Ecco i film che i canali Sky Cinema manderà in onda nel mese di luglio e agosto

First Man – Il primo uomo

Il racconto della missione che ha trasceso l’umanità proiettandola verso le stelle: con First Man – Il primo uomo, il film per celebrare Neil Armstrong e l’impresa eroica degli astronauti che conquistarono la Luna. First Man, film del 2018 diretto da Damien Chazelle – celebre per il suo La La Land – ha vinto l’Oscar per gli effetti speciali.

Bentornato Presidente

Claudio Bisio è nuovamente Giuseppe “Peppino” Garibalbi, nel film Bentornato Presidente! Alla fine del primo capitolo (Benvenuto Presidente!) lo avevamo lasciato nel suo paesino di montagna in compagnia di Janis, sua moglie, dopo le assurde avventure come Presidente della Repubblica. Nel secondo capitolo sarà richiamato in politica e costretto a partecipare alle elezioni come Presidente del Consiglio.

Vice – l’uomo nell’ombra

"Vice - L'uomo nell'ombra" ripercorre la vita di Dick Cheney, nella sua corsa alla politica e nel suo arrivo allo studio ovale da Vicepresidente degli Stati Uniti. L'uomo, interpretato in maniera magistrale (come sempre) da Christian Bale, è un personaggio complesso, taciturno, determinato a raggiungere i propri scopi e accompagnato dalla moglie Lynne (Amy Adams), che fin da giovane lo spinge ad un'esistenza di successo e popolarità politica.

Venom

L’ennesimo capolavoro firmato Marvel Studios. Eddie Brock, giornalista, svolge indagini sulle poco chiare sperimentazioni condotte da una torbida organizzazione denominata Life Foundation. L’uomo, però, viene contaminato da una forma di vita aliena.

Lo schiaccianoci e i quattro regni

Si tratta dell’ultima e meravigliosa favola della Disney Pictures: Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni. La nuova ed incantevole versione de Lo Schiaccianoci mescola al racconto fantastico scritto da E.T.A. Hoffmann nel 1816 e il balletto natalizio musicato da Čajkovskij.

Piccoli brividi 2

É tempo di Halloween nella cittadina di Wardenclyffe. La giovane Sarah e suo fratello Sonny si ritroveranno a fare i conti con una vera e propria invasione di mostri. Tutto inizia dalla scoperta di un libro misterioso dello scrittore R. L. Stine, ritrovato in una casa spaventosa da Sonny e dal suo amico del cuore Sam, meglio noti come i Fratelli spazzatura. Il regista Ari Sandel mette in scena il sequel del libro cult della serie “Piccoli brividi” con protagonista il pupazzo ventriloquo Slappy alla ricerca di una famiglia tutta sua.

Ben is back

Film del regista Peter Hedges, con Julia Roberts e Lucas Hedges, la pellicola racconta il rapporto tra una madre e un figlio che torna a casa per Natale dopo un periodo in una comunità di recupero per tossicodipendenti.

L’Ape Maia – Le olimpiadi di miele - dal 23 luglio

"L'ape Maia - Le olimpiadi del miele" vede la simpatica apetta impegnata a salvare il suo alveare, Campo di Papaveri, partecipando con un'improbabile squadra alle formidabili olimpiadi di miele che si tengono nell'imponente e super disciplinata città di Buzztropolis. I registi Alexs Stadermann, Noel Cleary e Sergio Delfinofirmano un'opera,creata a tutto tondo per il pubblico dei più piccoli.

Replicas - dal 24 luglio

Dopo che un incidente automobilistico uccide la sua famiglia, un audace biologo di sintesi (Keanu Reeves) non si fermerà davanti a niente per riportarla in vita, anche se questo significherà mettersi contro un laboratorio controllato dal governo, una task force della polizia e le leggi fisiche della scienza.

Millennium - Quello che non uccide – dal 5 agosto

Nel secondo capitolo della saga di Millennium, Millennium – Quello che non uccide, l’abilissima hacker Lisbeth Salander lotta ogni giorno per proteggere le donne dai soprusi degli uomini. Costretta a fuggire perché ricercata dalla polizia per le sue attività criminali e nel frattempo incaricata di rubare un software potenzialmente disastroso per l’umanità, ben presto si ritrova a dover fare i conti anche con alcune persone del suo passato che aveva cercato di dimenticare.

Pupazzi senza gloria - dal 9 agosto

Commedia scorretta diretta da Brian Henson con Melissa McCarthy. A Los Angeles, umani e pupazzi convivono pacificamente, finché i membri di un famoso show di pupazzi degli anni 90, la Happytime Gang, cominciano a essere assassinati uno dopo l’altro. La poliziotta umana Conni Edwards e il detective privato pupazzo Philip Phillips, doppiato da Maccio Capatonda, vengono incaricati di risolvere il caso e di catturare il colpevole.

Un nemico che ti vuole bene – dal 12 agosto

Diego Abatantuono in una commedia con venature da thriller con Antonio Folletto In una notte di pioggia il professore di astrofisica Enzo Stefanelli soccorre e salva un giovane ferito da un colpo di pistola. Ora il ragazzo è in debito con lui e, essendo un killer di professione, si offre di uccidere gratuitamente il peggior nemico di Enzo. Il professore inizialmente si ritrae, ma progressivamente le sue idee cambieranno

Macchine mortali - dal 18 agosto

Spettacolare avventura fantasy dai realizzatori de Il signore degli anelli e Lo Hobbit e prodotto da Peter Jackson. Dopo una guerra che ha devastato il mondo ridefinendone la geografia, Londra è diventata una città predatrice, in movimento su enormi cingoli e armata di arpioni. Qui vive Tom, un ragazzo di basso ceto sociale, che quando incontra la misteriosa Hester finisce nei guai, la ragazza infatti si è introdotta a Londra per regolare un conto aperto con Thaddeus Valentine, un potente londinese.

A private War – dal 25 agosto

Rosamund Pike, candidata ai Golden Globe 2019, dà vita all’appassionante vita della giornalista di guerra Marie Colvin nel biopic con Jamie Dornan e Stanley Tucci. Dal 1985 fino alla sua morte, nel 2012, la Colvin fu reporter per il Sunday Times e nella sua lunga e coraggiosa carriera convinse Arafat a raccontarle la sua vita, Gheddafi a farsi intervistare ben due volte, perse un occhio in Sri Lanka, vinse numerosi premi e strinse un sodalizio professionale con il fotografo Paul Conroy, che durò fino alla fine.

Un uomo tranquillo - dal 26 agosto

Liam Neeson in una storia di vendetta, remake del film norvegese In ordine di sparizione. Nels è un uomo con una vita serena che guida uno spazzaneve in Colorado. La sua vita viene bruscamente sconvolta dalla morte del figlio Kyle, liquidata dalle autorità come un'overdose di eroina, e invece causata da una gang di spacciatori di droga. Da quel momento Nels avrà come unico obiettivo di punire i colpevoli.

Deadwood – Il film – dal 29 agosto

Timothy Olyphant e Ian McShane nel western HBO, nominato a 8 Emmy 2019 tra cui miglior film e sequel dell’omonima serie tv (disponibile su Sky on demand). 1870. Nell'epoca dei pionieri e della caccia all'oro, Deadwood è la cittadina infernale in cui non vige nessuna legge e nella quale si ritrovano i peggiori delinquenti, prostitute coraggiose e umanità varia approdati nel nuovo continente in cerca di facile fortuna. Ed è da qui che parte la più grande caccia all'oro della storia americana e si riaccendono vecchie rivalità.

Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità - dal 31 agosto

Willem Dafoe, premiato con la Coppa Volpi al Festival di Venezia 2018 e candidato agli Oscar® 2019, è Vincent van Gogh nel film biografico diretto da Julian Schnabel (Lo scafandro e la farfalla). La vita del celebre pittore, tra tormenti artistici, l’amicizia con Paul Gauguin (Oscar Isaac) e il sostegno ricevuto dal fratello Theo (Rupert Friend).