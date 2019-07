Film al cinema questa settimana, in uscita dal 18 al 24 luglio

Film in uscita giovedì 18 luglio

Serenity - L’isola dell’inganno

Arriva nelle sale giovedì 18 luglio “Serenity - L’isola dell’inganno”, film scritto e diretto da Steven Knight con i Premi Oscar Matthew McConaughey e Anne Hathaway. La storia è quella di Baker Dill, ex soldato in fuga da un passato traumatico. L’uomo decide di ritirarsi su di un’isola tropicale semideserta al largo della Florida, dove si dedica prevalentemente alla pesca. Impegnato in una relazione con la matura Constance (Diane Lane), la routine si spezza quando piomba sull’isola Karen, la sua ex moglie. La donna, sposata con un uomo violento, gli propone di liberarsi del marito in cambio di 10 milioni di dollari. Un noir non convenzionale con due protagonisti d’eccezione.

Edison - L’uomo che illuminò il mondo

Girato a Londra tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017 e rimasto in sospeso a causa dello scandalo seguito all’arresto di Harvey Weinstein, produttore della pellicola, “Edison - L’uomo che illuminò il mondo” di Alfonso Gómez-Rejón arriva anche nei cinema italiani il 18 luglio. La storia si concentra soprattutto sulla guerra che si scatenò tra Thomas Edison, inventore della lampadina, George Westinghouse, imprenditore e inventore, e Nikola Tesla, ingegnere e fisico serbo. Due modi di intendere la scienza e l’imprenditoria: da una parte Edison, geniale, megalomane e sregolato, dall’altra la coppia Westinghouse-Tesla, più razionali e misurati. Edison è interpretato da Benedict Cumberbatch, Michael Shannon è George Westinghouse e Nicholas Hoult veste i panni di Nikolas Tesla. Nel cast anche Tom Holland.

Raccolto amaro

La storia di un giovane cresciuto nelle campagne dell'Ucraina, la cui vita viene cambiata per sempre dall'invasione dell'Armata Rossa. Le vicende avranno ripercussioni sulla sua famiglia e sui connazionali mentre il regime di Stalin si estende su tutta l'Europa orientale. La regia è di George Mendeluk, nel cast Max Irons, Samantha Barks, Barry Pepper, Terence Stamp, Tamer Hassan, Lucy Brown.

Skate kitchen

Un film al femminile, “Skate kitchen”, in uscita sempre giovedì 18 luglio. Camille è un’adolescente introversa e solitaria, vive a Long Island con la madre separata. La ragazza spesso scappa per raggiungere un gruppo di skaters newyorkesi. Regine stilose del flip, passano l'estate negli skatepark di New York contendendo gli spazi ai ragazzi e rivaleggiando con loro nelle geometrie. Diretto da Crystal Moselle con Kabrina Adams, Tom Bruno, Thaddeus Daniels, Kobi Frumer, Taylor Gray, “Skate kitchen” è un film femminista che afferma prepotentemente il girl power.

Il mangiatore di pietre

Tratto dall'omonimo romanzo di Davide Longo, “Il mangiatore di pietre” è un film diretto da Nicola Bellucci con Luigi Lo Cascio, Vincenzo Crea, Bruno Todeschini, Ursina Lardi, Leonardo Nigro, Peppe Servillo. In una notte di autunno dalle acque di un torrente emerge il corpo senza vita di un uomo, ucciso da due colpi di fucile. A ritrovarlo è Cesare, ex contrabbandiere e trafficante di esseri umani, e il morto è suo nipote Fausto, introdotto da lui sulla strada della criminalità. Le indagini vengono affidate al maresciallo Boerio, che sospetta innanzitutto di Cesare. Presentato al Torino Film Festival, è un noir che ruota tutto intorno alla figura del protagonista.

Birba - Micio Combinaguai

Sempre giovedì 18 luglio esce nei cinema “Birba - Micio Combinaguai”, film d’animazione cinese diretto da Gary Wang. La storia è quella di un gattino curioso e irrequieto che vuole esplorare il mondo. Un film pieno di buoni sentimenti che piacerà soprattutto ai più piccoli.

The deep

Ispirato alla storia vera di Guðlaugur Friðþórsson, timoniere di ventidue anni sopravvissuto nel 1984 all'abbraccio freddo dell'Atlantico, “The deep” è la storia di un uomo sopravvissuto a un terribile incidente in barca nel mare islandese. Diretto da Baltasar Kormákur con Ólafur Darri Ólafsson, Jóhann Jóhannsson, Þröstur Leó Gunnarsson, Björn Thors, Stefán Hallur Stefánsson. Un film senza fronzoli con un interprete perfettamente a suo agio nella parte.

Passpartù - Operazione doppiozero

L’ultimo film in uscita giovedì 18 luglio è “passpartù - Operazione doppiozero”, diretto da Lucio Bastolla con Giacomo Rizzo, Maurizio Mattioli, Gianni Parisi, Yuliya Mayarchuck, Emiliano De Martino. Ambientato nel piccolo borgo di Ceraso, nel Parco del Cilento, dove la vita scorre tranquilla. Fino a quando il comune non emana un bando per la concessione in gestione di un albergo. Un grande cast per una commedia tenera che serve anche da promozione di un territorio ancora poco conosciuto.

Film in uscita sabato 20 luglio

Berni e il giovane faraone

La giovane Bernie, figlia di una ricercatrice del Museo Egizio, risveglia involontariamente una mummia. Si tratta del giovane Ramsete, ucciso con una pugnalata al cuore 3000 anni prima. Insieme, i due ragazzi si troveranno a vivere un'avventura piena di colpi di scena. Un film con Jacopo Barzaghi, Emily De Meyer, Riccardo Forte, Silvia Giulia Mendola, Pierluigi Madaro diretto da Marco Chiarini. Una favola italiana che unisce la modernità del XXI secolo al fascino dell’antico Egitto.