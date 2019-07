Un fotogramma del trailer del film realizzato in computer grafica ispirato ad Arsenio Lupin, Lupin III: The First

Lo storico anime giapponese torna in una nuova veste: rilasciato il primo trailer della pellicola ispirata alle avventure del ladro gentiluomo più celebre di sempre, realizzato completamente in computer graphics. Boom di visualizzazioni su YouTube

C'era una volta un anime giapponese con la fama di ladro gentiluomo. Ora il personaggio creato da Monkey Punch - scomparso lo scorso 11 aprile - approda sul grande schermo in una inedita versione. In arrivo nelle sale giapponesi il prossimo dicembre.

È morto Monkey Punch, il creatore di Lupin III

Un film in CGI per Arsenio Lupin

Jigen, Goemon, Fujiko e Lupin stanno tornando: per la prima volta Arsenio Lupin sarà protagonista di un lungometraggio completamente creato in computer grafica. La pellicola intitolata Lupin III: The First promette di avvicinare il celebre personaggio ai tempi moderni, strizzando l’occhio alla versione originale della serie animata, come si può notare dai primi fotogrammi del TRAILER recentemente diffuso (trovi il VIDEO alla fine dell’articolo). Il video, della durata di poco più di un minuto, ha conquistato su YouTube quasi un milione e mezzo di visualizzazioni in una settimana. Il film è prodotto da TOHO Movie, già a capo di altri titoli dedicati all’anime Nana, e diretto da Takashi Yakazaki, che ha curato l’adattamento in CGI di un altro classico dell’animazione giapponese, Doraemon.

CGI, la tecnologia che porta in vita gli attori scomparsi

Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo 2.0

Niente smartphone, nè social network: le generazioni passate hanno conosciuto Lupin quando la tecnologia non aveva ancora fatto capolino nelle nostre vite, tanto meno nella sua. Ma ora è tempo per lo strambo personaggio di adattarsi alla rivoluzione digitale, pur mantenendo intatta la sua natura: un modo astuto per attirare nuovo pubblico, senza scontentare i fan di lunga data. In Lupin III: The First la banda di criminali capitanata da Arsenio Lupin sarà alle prese con la più grande banca online sulla piazza, fra furti di dati sensibili, hackeraggio e violazione della privacy. Riusciranno gli uomini dell’ispettore Zenigata a fermare il diabolico piano di Lupin e compari?

Le origini dell’anime giapponese Lupin III

Il franchise ispirato alle rocambolesche avventure del ladro gentiluomo per antonomasia risale a molto tempo fa ed ha ispirato serie animate e un film in live action: era il 1967 quando il mangaka Monkey Punch dava vita al personaggio, tratto dall’omonimo protagonista dei romanzi dello scrittore Maurice Leblanc. Scaltro, divertente e astuto, Arsenio Lupin è ricercato in tutto il mondo e riesce sempre a farla franca, anche quando il suo acerrimo nemico, l’ispettore Zenigata dell’Interpol, sembra averlo in pugno. Il suo tallone d’Achille? Le belle donne: innamorato da sempre della bella Fujiko, di fronte ad una fanciulla non sa proprio resistere.

Il film Lupin III: The First uscirà nelle sale giapponesi il 6 dicembre 2019. Per le sale europee ci sarà da pazientare.

GUARDA IL TRAILER di Lupin III: The First