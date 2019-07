Classe 1978, Sophie Hunter è la moglie di Benedict Cumberbatch e la mamma dei suoi due figli: Christopher Carlton e Hal Auden. Ma è anche una regista teatrale di successo e una (ormai ex) attrice.

Chi é Sophie Hunter

Nata ad Hammersmith (Londra) il 16 marzo 1978, prima di cinque tra fratelli e fratellastri, Sophie Hunter ha illustri antenati nel campo della politica e dell’esercito inglese: suo nonno era il Generale Sir Michael James Gow, comandante in capo del British Army of the Rhine per il NORTHAG tra il 1980 e il 1983, il suo trisavolo era John Edward Bernard Seely, Barone di Mottistone e figura di spicco nella politica e negli ambienti militari inglesi di inizio Novecento. Da parte di mamma, vanta zii membri della corte della Regina Elisabetta II e un celebre pianista, Julius Drake.

Dopo gli studi ad Hammersmith, Sophie Hunter si laurea in Lingue Moderne, con master in francese e in italiano, alla Oxford University. Si trasferisce poi a Parigi per studiare alla Scuola Internazionale di Teatro Jacques Lecoq e - negli anni seguenti - si dedica all’approfondimento del teatro d’avanguardia con corsi ad hoc e con l’interpretazione di ruoli classici. Attrice, regista, drammaturga e cantante (ha partecipato in qualità di cantante solista a due EP con Guy Chambers e ha collaborato ad un brano con Armin van Buuren), la Hunter è protagonista di produzioni teatrali di successo poi approdate sul piccolo schermo come il “Macbeth” di Rupert Goold, al fianco di Patrick Stewart.

Lettrice e narratrice, Sophie fa il suo esordio nella regia nel 2007. Scrive e dirige la rappresentazione avanguardistica di “The terrific Electric” al Barbican Centre, che le vale il Samuel Beckett Theatre Trust Award, fonda la Lacuna Theatre Company di cui è direttore artistico e lavora come aiuto-regista alla Phantom Limb Company di New York. Seguono numerosi incarichi come aiuto-regista e direttore creativo di diverse compagnie teatrali statunitensi, prima che sposti il suo focus sull’arte, sulla musica classica e sull’opera lirica. Lodata dalla stampa per la sua regia ricca di sfumature ed eterea, la Hunter ha anche recitato nel film “La fiera della vanità” con Reese Witherspoon (2004) e in diverse produzioni televisive firmate BBC e ITV.

L’amore con Benedict Cumberbatch

Dopo una lunga relazione con lo scultore Conrad Shawcross, cominciata ai tempi dell’università, Sophie Hunter conosce nel 2009 Benedict Cumberbatch. I due si fidanzano ufficialmente il 5 novembre 2014 con un annuncio pubblico sul Times, per poi convolare a nozze il giorno di San Valentino dell’anno seguente, con una cerimonia privata sull’isola di Wight. L’1 giugno del 2015 nasce Christopher Carlton Cumberbatch, seguito il 3 marzo 2017 da Hal Auden Cumberbatch.

Di lei, il marito ha detto: «È incredibile trovare qualcuno che ami così tanto, per non parlare di qualcuno che ti ama allo stesso modo e nella stessa misura. Ed è ancor più sorprendente, se ci aggiungi che io e Sophie siamo così tanto impegnati: è un piccolo miracolo, che ci siamo incontrati e che ci stiamo amando. Avere Sophie nella mia vita è qualcosa di cui sono estremamente grato, qualcosa che mi entusiasma».