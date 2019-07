Taipei – City of Love, amore davanti alla videocamera

Mercoledì 10 luglio alle 21 su Sky Cinema Drama va in onda in prima tv il film che racconta la relazione fra una ragazza e un cineasta che le propone di riprendere ogni momento della loro storia d’amore, con esiti imprevedibili.

Se decidessimo di immortalare ogni singolo momento di una nostra nuova storia d’amore, in che modo questa scelta influirebbe sulla relazione appena nata? È l’interrogativo di Taipei – City of Love, film in onda in prima visione tv mercoledì 10 luglio alle 21 su Sky Cinema Drama (canale 308).



Diretta da Jason Lester e interpretata da Ellie Bamber e Justin Chon, la pellicola è tratta dal romanzo Taipei di Tao Lin. La giovane Erin, appena uscita da una storia d’amore finita male, conosce il misterioso e carismatico cineasta Paul Chen, con il quale intraprende una nuova relazione.



Paul fa a Erin una proposta a dir poco singolare: documentare ogni singolo istante della loro relazione amorosa, in quello che si delinea come un progetto di cinema (e di vita) rivoluzionario e radicale. Ben presto, però, fra sostanze stupefacenti e notti insonni, la situazione sfugge loro di mano, con esiti a dir poco imprevedibili.



Originale e radicale come la storia che racconta, Taipei – City of Love è uno di quei film che meritano di essere visti, anche solo per il coraggio di uscire dai canonici schemi narrativi. L’appuntamento, come detto, è per il 10 luglio sul canale 308 di Sky!