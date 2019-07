Le destinazioni da paura per le vostre vacanze

Ecco i consigli di Universal Horror per ferie davvero indimenticabili: dalla casa in montagna del film La madre al castello di Crimson Peak , troverete le location perfette per vacanze da brivido!

Voglia di un po’ di brividi con tutto questo caldo?

Non dovete per forza partire per la Groenlandia: Universal Horror, il canale tematico che tiene incollati allo schermo a colpi di scena (e di coltello) in formato film dell’orrore, ha stilato per voi una guida turistica top.

Ispirandosi alle location dei suoi film più paurosi, dà consigli in stile TripAdvisor con tanto di stelle di gradimento e commenti di chi ci è già stato.

Tuttavia chi ci è già stato difficilmente ci è poi uscito. Perlomeno vivo: si tratta infatti di finti commenti relativi alle location di film da brivido.

Un esempio? Casa in montagna: “Tanto silenzio e pace”. 5 stelle.

Ma poi esce anche il titolo del film (oltre alle immagini in impressione, nel vero senso del termine impressione...) e se la pellicola è in questo caso La madre, il silenzio è sì assicurato. Silenzio tombale, aggiungeremmo…



Dai suggerimenti per vacanze in metropoli (“Un caldo benvenuto” - La prima notte del giudizio) al castello dei sogni con location spettacolare, anzi no: “spettracolare” (perché si tratta del castello infestato del film Crimson Peak), ecco il video che fa da cicerone perfetto per chi adora i tour all’insegna dell’orrore!

C’è anche l’esperienza del college (“Un’esperienza da rifare” - Auguri per la tua morte) e l’escape room, rivisitata nella versione ben più tragica della No Escape Room…

Si tratta infatti di quella del film Split (“Ci rimarrei per sempre”).

Per sorridere della paura e godervi il geniale tour operator di Universal Horror, guardate il video con i suggerimenti per le vacanze di quest’estate. Morite dalla voglia di partire? Ecco.