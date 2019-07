Film stasera in TV: da non perdere oggi, domenica 7 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Spider-Man 2, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Per la collezione “Heroes” arriva su Sky Cinema Collection il secondo capitolo della trilogia con Tobey Maguire diretto da Sam Raimi. In conflitto con i suoi poteri, l'Uomo Ragno affronta il tentacolare Octopus. Oscar agli effetti speciali. Raimi, rispetto al primo capitolo, lavora ancor più profondamente sulla caratterizzazione psicologica dei personaggi.

Film biografico da vedere stasera in TV

Vice – L’uomo nell’ombra, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film americano del 2018 per la regia di Adam McKay con Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell e Alison Pill, La pellicola racconta la vera storia di Dick Cheney, il più potente vice presidente della storia degli Stati Uniti e di come le sue politiche abbiano cambiato il mondo.

Film commedia da vedere stasera in TV

Moschettieri del re – La penultima missione, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

In prima visione TV domenica 21 aprile, alle ore 21:15 su Sky Cinema Uno e alle ore 21:45 su Sky Cinema Comedy, arriva “Moschettieri del Re – La penultima missione”. Film diretto da Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini, Margherita Buy. Una commedia che riprende i celebri personaggi creati dalla penna di Alexandre Dumas e li getta di nuovo nella mischia per una (pen)ultima missione. A convocare D’Artagnan e i tre moschettieri Athos, Porthos e Aramis è la regina di Francia, che vuole fermare le trame del cardinale Mazzarino, persecutore di ugonotti. Ma i moschettieri non sono più quelli di un tempo. Un cast d’eccezione con quattro fuoriclasse del cinema italiano: Favino, Mastandrea, Rubini e Papaleo. Un’avventurosa e divertente commedia.

The perfect man, ore 21 su Premium Cinema Emotion

Film americano del 2005 per la regia di Mark Rosman, con Hilary Duff, Heather Locklear, Chris Noth e Mike O’Malley. Holly è una adolescente stanca di doversi trasferire ogni volta che sua madre, Jean, rimasta single, archivia l’ennesima storia sbagliata. La ragazza si inventa così un uomo perfetto che distragga Jean, immaginario ammiratore segreto che la contatta via Internet.

Supercondriaco – Ridere fa bene alla salute, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Film del 2014 per la regia di Dany Boon, con Dany Boon, Kad Merad, Judith El Zein, Alice Pol. A quant’anni, Romain è un uomo solo e senza moglie o figli. Lavora come fotografo per un dizionario medico online e per questo motivo ha sviluppato un’acuta ipocondria, per la quale il suo medico si rammarica molto. E sarà lui a cercare di tirarlo fuori da una vita monotona fatta di routine, cercando di trascinarlo in appuntamenti bizzarri e divertentissimi.

Noi uomini duri, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 1987 per la regia di Maurizio Ponzi, con Renato Pozzetto, Enrico Montesano e Isabel Russinova. Mario è un tramviere romano e Silvio, bancario milanese. I due fanno amicizia nel gruppo di partecipanti a un corso di addestramento alla sopravvivenza. Fra prove di ardimento, espedienti insoliti da imparare e cibo scarso, è una vitaccia. Un film esilarante.

La maledizione dello scorpione di giada, ore 21:10 su Premium Cinema

Tra il giallo e la commedia, La maledizione dello scorpione di giada vede come spesso capitava fino a pochi anni fa Woody Allen nel ruolo sia del regista che del protagonista, un investigatore assicurativo che viene ipnotizzato da un mago e costretto a compiere un furto nell'abitazione di una ricca famiglia. Qui Charlize Theron è la figlia dei rapinati, con la quale l'assicuratore ha una sorta di intrallazzo. Con Charlize Theron, Woody Allen, Helen Hunt, Dan Aykroyd, David Ogden Stiers, Brian Markinson.

Piccolo, grande Aaron, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film americano del 1993 per la regia di Steven Soderbergh, con Jesse Bradford, Jeroen Krabbé, Lisa Eichhorn e Karen Allen. Saint Louis, 1933: mentre l’America è ancora in piena depressione e papà Kurlander è in impaziente attesa di un impiego sicuro, il giovane Aaron non si abbate. Costretto in un monolocale con i genitori e il fratello, il piccolo soffre di tubercolosi – ma sa di potercela fare anche da solo. Una deliziosa commedia che strizza l’occhio al cinema d’autore europeo.

Ci pensa Beaver, ore 21 su Sky Cinema Family

Commedia americana del 1997 per la regia di Andy Cadiff, con Christopher McDonald, Janine Turner, Cameron Finley. La famiglia di Beaver è composta dal saggio Ward, un padre comprensivo che è anche un amico. Poi c’è June, moglie e madre perfetta, e Wally, fratello maggiore, benvoluto e atletico. Theo, conosciuto da tutti con il soprannome Beaver, è un ragazzino che non riesce a tenersi lontano dai guai…

Film d’azione da vedere stasera in TV

John Rambo, ore 21 su Sky Cinema Action

Diretto e intepretato da Sylvester Stallone, con Julie Benz, Paul Schulze, Matthew Marsden, Graham McTavish. Il reduce del Vietnam John Rambo è ora costretto a difendere, sotto richiesta di alcuni missionari, alcune isole minacciate dall'invasione di pirati senza scrupoli. Capitolo finale della saga con Stallone, per gli amanti del personaggio e degli action movie.

Transporter 3, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Film francese del 2008 per la regia di Olivier Megaton, con Jason Statham, François Berléand, Natalya Rudakova e Robert Knepper. Frank Martin è uno specialista in consegne rischiose che non si fa scrupoli nemmeno davanti alle missioni più strane e malsane. La sua nuova missione consiste nel trasportare due grossi e una giovane ragazza, figlia di un’ufficiale ucraino, da Marsiglia a Odessa. Non è dato sapere cosa vi sia nei sacchi. La trappola è dietro l’angolo… Un film da non perdere.

Atomica bionda, ore 21:10 su Premium Cinema +24 HD

Thriller d’azione diretto da David Leitch, con Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella, John Goodman, Toby Jonese Daniel Bernhardt. 1989, Lorraine Broughton, agente dell'MI6 britannico, con lividi ed ecchimosi evidenti, viene interrogata dal suo diretto superiore e da un rappresentante della CIA a proposito della sua recente missione in una Berlino ante caduta del Muro.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Gotti – Il primo padrino, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film americano del 2018 diretto da Kevin Connolly, con John Travolta, Kelly Preston, Spencer Lofranco, Stacy Keach, Pruitt Taylor Vince e Lydia Hull. John Gotti è il capo della famiglia criminale dei Gambino, la più grande e potente mafia degli Stati Uniti. Presto, però, l’impero passerà nelle mani di Gotti Jr, ma le sue idee saranno molto diverse da quelle del padre. Un film che vi terrà incollati allo schermo.

Fuga per un sogno, ore 21 su Sky Cinema Romance

Film drammatico americano del 1992 per la regia di Edward Zwich con Christine Lahti, Meg Tilly e Patrika Darbo e Lenny von Dohlen. Darly è una cameriera da bar che ha ereditato una casa e un pezzo di terra in Alaska. Marianna è una casalinga demoralizzata e inquieta che aspetta il suo momento di gloria. Entrambe vivono a Normal, nel Wyoming e quando si incontrano nel parcheggio decidono senza tanti preamboli di andarsene insieme verso il Nord. Un film da non perdere!

Film poliziesco da vedere stasera in TV

L’impero del crimine ore 21 su Sky Cinema Drama

Film americano del 1991 per la regia di Michael Karbelnikoff, con Christian Slater, Patrick Dempsey e Anthony Quinn. New York, epoca del proibizionismo. Charlie Luciano e Frank Costello, italoamericani, si mettono in società con gli ebrei Meyer e Benny e diventano i ras del quartiere, conquistando il mercato del contrabbando. Per arrivare al monopolio assoluto dovranno però fare i conti con il boss Faranzano. Da non perdere.

Film thriller da vedere stasera in TV

Pressure, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Thriller britannico del 2015 per la regia di Ron Scalpello, con Danny Huston, Matthew Goode, Joe Cole e Alan McKenna. Sotto le acque di uno degli oceani più ostili al mondo e oltre ogni limite di resistenza umana, quattro sommozzatori rimangono intrappolati. Mentre si trovano ad affrontare le loro paure più estreme nella profondità degli abissi.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV