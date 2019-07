Venerdì 5 luglio alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno arriva La rivalsa di una madre - Breaking In , la storia di una madre che farà di tutto pur di proteggere e salvare i figli da alcuni spietati criminali infiltrati in casa

Se c’è una tigre pronta a tirare fuori gli artigli, quella è una madre.

Lo sa bene Shaun, la combattiva mamma interpretata da Gabrielle Union nell’ipnotico thriller diretto da James McTeigue (già regista del film cult V per Vendetta).

La rivalsa di una madre - Breaking In, in onda venerdì 5 luglio alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno, racconta la storia di Shaun, una donna che torna nella sua casa natale insieme ai suoi figli per prepararla e metterla in vendita.

Ma non appena entrerà, noterà che qualcosa non quadra. Infatti stranamente trova disattivato l’innovativo sistema di sicurezza di cui è dotata l’abitazione.

E la sorpresa più agghiacciante non tarda ad arrivare: quattro criminali si sono infiltrati in casa per scassinare la cassaforte.

La situazione precipiterà ulteriormente quando i malviventi prendono in ostaggio i figli di Shaun, lasciandola fuori dalla casa.

Una pellicola che racconta il più grande terrore di qualsiasi madre e, in generale, di qualunque genitore.

La rivalsa di una madre - Breaking In fa dell’azione un qualcosa di pancia, istintivo come solo può essere il comportamento di una mamma. Ma tutto quello che accadrà sullo schermo comporrà poi un puzzle perfetto, calibrato alla perfezione.

La rivalsa di una madre - Breaking In è l’appuntamento da non perdere, in onda venerdì 5 luglio alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Imperdibile sia che siate madri, sia che siate padri, sia che siate amanti di Cinema d’Azione con la C e la A maiuscole.