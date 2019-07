Film al cinema questa settimana, in uscita dal 4 al 10 luglio

Film in uscita giovedì 4 luglio

Il segreto di una famiglia

Nelle sale da giovedì 4 luglio “Il segreto di una famiglia” di Pablo Trapero. Mia ed Eugenia, due sorelle argentine, vivono separate: una è rimasta nella proprietà di famiglia, mentre l’altra è andata a vivere a Parigi. Quando il padre ha un ictus, Eugenia torna in Argentina e viene accolta con tutti gli onori, scatenando la gelosia di Mia. In più, Eugenia aspetta un figlio dall’ex fidanzato della sorella, suo attuale marito. Un film molto femminile, in cui la comunicazione viene affidata quasi tutta alla fisicità e alle sensualità delle due sorelle/rivali. Con Martina Gusman, Bérénice Bejo, Edgar Ramirez, Joaquín Furriel, Graciela Borges.

Restiamo amici

Tratto dal romanzo di Bruno Burbi “Si può essere amici per sempre”, il film di Antonello Grimaldi racconta la storia di Alessandro, giovane vedovo con figlio a carico, che viene contattato dal Brasile dal suo vecchio amico Gigi. L’uomo deve ereditare una grossa somma dal padre ma solo a patto che presenti al genitore morente suo figlio. Chiede quindi all’amico di “prestargli” il figlio per poter organizzare la truffa col notaio, in cambio di una parte dell’eredità. Distribuito da 01 Distribution con Michele Riondino, Alessandro Roja, Violante Placido e Libero De Rienzo.

Escape Plan 3 - L’ultima sfida

Tornano al cinema, per il capitolo conclusivo della saga, le avventure di Ray Breslin, interpretato da Sylvester Stallone. Stavolta troviamo due rapimenti a fare da filo conduttore: quello della figlia di un dirigente informatico di Hong Kong e quello di Abigail Ross, un membro della squadra di Breslin. L’obiettivo di quest’ultimo è mettere piede nella Prigione del Diavolo, dove le due sono rinchiuse, uscendo vivi da un luogo che non ha mai subito alcuna evasione. Ancora una volta è Stallone a dominare la scena, ma tornano nel cast anche Dave Bautista e 50 Cent. Diretto da John Herzfeld, “Escape Plan 3 - L’ultima sfida” è nelle sale italiane dal 4 luglio 2019.

Ti presento Patrick

Mentre la vita di Sarah va a pezzi perché è stata lasciata dal fidanzato, la ragazza riceve in eredità dalla nonna un cane, Patrick, un carlino viziatissimo. Nonostante i primi tempi la convivenza non sarà delle migliori, Sarah si affeziona a Patrick, che l’aiuterà anche a tirarsi su dal difficile momento. Protagonista della divertente pellicola è Beattie Edmondson, attrice inglese classe 1987, figlia di Ade Edmondson e Jennifer Saunders. Nel cast, anche Rupert Holliday-Evans ed Ed Skrein. La vera star di tutto il film è però il cane Patrick, seguito per tutte le riprese da un addestratore professionista.

Due amici

In uscita giovedì 4 luglio anche “Due amici”, opera prima di Louis Garrel. Clément fa la comparsa al cinema e ama Mona, che ogni sera ha un treno per tornare a casa. La ragazza è una detenuta in semilibertà ma non vuole confessarlo. Entra quindi in gioco dAbel, benzinaio-poeta che farà di tutto per aiutare i due ragazzi. Un film leggero ed emozionante che riporta in vita la classica commedia francese. Protagonisti Louis Garrel, Vincent Macaigne e Golshifteh Farahani.

L’ultima ora

Un professore del prestigioso collegio privato Saint Joseph si suicida gettandosi dalla finestra durante le lezioni. Viene chiamato a sostituirlo il giovane Pierre Hoffman, che ha subito la sensazione che nella classe dove è accaduto il fatto ci siano degli alunni particolari. Infatti, gli studenti della classe sono tutti superdotati. Tratto dal romanzo di Christophe Dufossé e opera seconda di Sébastien Marnier, “L’ultima ora” affronta temi intensi e delicati con i codici del thriller e dell’horror.

Film in uscita lunedì 8 luglio

La seconda patria

Documentario diretto da Paolo Quaregna che segue le vicende di una famiglia di emigranti italiani in Canada, nel Quebec, meta invasa dai nostri connazionali nel secolo scorso. Conosciamo nove “migranti economici” che hanno costruito la propria vita al di là dell’oceano, senza mai perdere il legame con la propria terra d’origine. Con Johnny Stea, Florent Vollant, Carlo Polacco, Guido Antongiovanni, Paul Tana.

Film in uscita mercoledì 10 luglio

Spider-Man: Far from home

La quarta fase Marvel comincia con “Spider-Man: Far from home” diretto da Jon Watts. Il giovane Uomo Ragno torna a scuola e con i compagni va in gita in Europa: Venezia, Londra, Berlino e Praga. Nick Fury e Maria Hill seguono le tappe del viaggio e aggregano Spider-Man perché si batta contro gli Elementali, in una serie di scontri in cui sarà aiutato da Mysterio. Nel cast, Tom Holland nei panni del protagonista, Marisa Tomei, nei panni di zia May, e Jon Favreau in quelli di Happy Hogan, guardia del corpo e autista di Tony Stark. Ma soprattutto, a interpretare l’enigmatico Mysterio Jake Gyllenhaal, per la prima volta in un film Marvel.