Omaggio a Paolo Villaggio a un due anni dalla sua scomparsa

Il 3 luglio 2017 ci lasciava l’indimenticabile attore, comico e umorista Paolo Villaggio, entrato nell’immaginario popolare italiano con i celebri ruoli del ragionier Ugo Fantozzi e Giandomenico Fracchia, ma anche per aver partecipato a film d’autore come La voce della luna di Fellini, per cui ottenne il David di Donatello nel 1990, e Il segreto del bosco vecchio di Olmi, che gli fece guadagnare il Nastro d’Argento 1994. A 2 anni dalla scomparsa, Sky Cinema Comedy gli rende omaggio a partire dalle 12.35 fino alla seconda serata. L’appuntamento è per mercoledì 3 luglio

Dalle 12.35 in poi sono previsti: la commedia di Carlo Vanzina Banzai; Torno a Vivere da Solo, diretto e interpretato da Jerry Calà; la commedia Alla Mia Cara Mamma nel Giorno del suo Compleanno, in cui veste i panni di un conte viziato e legato morbosamente alla madre finché non incontra un nuovo amore.

A seguire Generazione 1000 Euro, la commedia firmata da Massimo Venier; Sistemo l’America e torno, la commedia dalle sfumature drammatiche di Nanni Loy. La prima e la seconda serata sono invece dedicate al personaggio più iconico di Villaggio, ne Fantozzi – Il Ritorno e Fantozzi 2000 – La Clonazione.

Tutti i film sono disponibili on demand nella collezione PAOLO VILLAGGIO