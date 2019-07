Sky Cinema Due programmazione: i film di luglio

La programmazione di Sky Cinema Due anche a luglio è ricca di tante prime visioni e film impegnati. Sky Cinema Due, canale 302, è il canale Sky dedicato alle prime visioni di qualità e alle pietre miliari che hanno fatto la storia del cinema. Tutti i film premiati agli Oscar e ai grandi festival internazionali, film indipendenti e ai cult. Sky Cinema Due è il canale complementare a Sky Cinema Uno ed è dedicato agli appassionati del cinema di qualità. Ecco la programmazione di luglio.

Sky Cinema Due: le prime visioni di luglio

Diverse le prime visioni tv anche su Sky Cinema Due, a partire già da martedì 2 luglio con WHERE HANDS TOUCH, Amma Asante dirige Abbie Cornish, Amandla Stenberg, George MacKay e Christopher Eccleston in una storia d’amore impossibile ambientata nella Berlino del 1944. Domenica 7 luglio, invece, Christian Bale si confronta con l’irriverente biografia diretta da Adam McKay VICE - L'UOMO NELL'OMBRA, l’ascesa politica di Dick Cheney dagli anni 70 fino alla vice presidenza sotto George W. Bush. Julia Roberts e Lucas Hedges sono i protagonisti del dramma familiare diretto da Peter Hedges BEN IS BACK, in onda venerdì 12 luglio. In occasione dell’anniversario del primo allunaggio Ryan Gosling (nei panni di Neil Armstrong) e Claire Foy nel film FIRST MAN – IL PRIMO UOMO, diretto da Damien Chazelle, domenica 21 luglio su Sky Cinema Due. Le prime visioni di Sky Cinema Due si concludono domenica 28 luglio con L’EROE, con Salvatore Esposito in un film dal carico psicologico e sociale stimolante.

Sky Cinema Due: gli altri film di luglio

Non solo prime visioni tv, Sky Cinema Due propone tanti altri film di grande qualità. Segnaliamo la commedia familiare prodotta dal J.J. Abrams TENERAMENTE FOLLE con Mark Ruffalo e Zoe Saldana, in onda martedì 9 luglio, o l’opera visionaria di Yorgos Lanthimos, premio della Giuria a Cannes 2015, THE LOBSTER con Colin Farrell e Rachel Weisz, da non perdere martedì 16 luglio, e martedì 23 rivediamo il film di Spike Lee con Danny Aiello FA' LA COSA GIUSTA.

Inoltre, in occasione dell’anniversario di una delle finali più memorabili della storia del tennis, quella disputata il 5 luglio 1980 a Wimbledon tra il campione svedese Bjorn Borg e il giovane talento americano John McEnroe, venerdì 5 luglio rivediamo il film BORG McENROE, in cui le due leggende del tennis sono interpretate da Sverrir Gudnason e Shia LaBeouf. Il 30 luglio, invece, la grande attrice, due volte premio Oscar, Hilary Swank compie 45 anni e Sky Cinema la celebra con una programmazione dedicata: in prima serata la vediamo nei panni di un avvocato in 55 PASSI, al fianco di Helena Bonham Carter, e in seconda serata in FREEDOM WRITERS, la storia vera di Erin Gruwell, dove è un’insegnante alle prese con una classe di ragazzi problematici.

Gli intramontabili

Per l’estate, Sky Cinema Due propone ogni lunedì in prima serata i grandi classici della storia del cinema. Questo mese sono previsti: lunedì 1 il film sui sentimenti familiari SUL LAGO DORATO, film che è valso l’Oscar a Katharine Hepburn ed Henry Fonda, lunedì 8 luglio si passa al gioiello diretto da Martin Scorsese TAXI DRIVER, vincitore della Palma d’oro a Cannes 1976, con Robert De Niro assoluto protagonista. Lunedì 15 è il turno del capolavoro di Oliver Stone PLATOON, con Willem Dafoe, Tom Berenger e Charlie Sheen; lunedì 22 il film di Sidney Lumet sul lato oscuro della televisione QUINTO POTERE, con William Holden, Robert Duvall e i vincitori dell’Oscar Faye Dunaway e Peter Finch. Chiude il mese la comicità brillante e assurda del noto gruppo inglese capitanato da John Cleese e Terry Jones MONTY PYTHON - IL SENSO DELLA VITA, lunedì 29 luglio.