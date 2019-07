I migliori film con Pamela Anderson

Le sue forme esplosive hanno acceso le fantasie di milioni di uomini in tutto il mondo. Il suo costume rosso fuoco esibito nella serie Baywatch le ha regalato il successo planetario insieme ai tanti scandali che hanno caratterizzato la sua vita pubblica e privata. Tutto questo e altro ancora è Pamela Anderson che il 1 luglio compie 52 anni. Un compleanno importante per una donna che, pur passando il tempo, continua a far parlare sempre di sé

Figlia di un bracciante finnico e di una cameriera danese emigrati in Canada, fu scoperta per caso durante una partita di football a Vancouver e le fu offerto di posare nuda su Playboy. Dopo quella copertina, uscita nel numero di ottobre del 1989, che metteva in risalto le sue forme prorompenti, le porte di Hollywood si spalancarono. Le fu offerto il ruolo di C.J. Parker nella serie Baywatch, una delle più popolari e viste della storia della televisione americana.

Lei però non si è mai considerata un'attrice ma, piuttosto, un'imprenditrice di successo: "Non sono un'attrice, non credo di esserlo, credo di avere creato un marchio", disse a suo tempo. Dopo Baywatch infatti non molte parti importanti le sono state offerte negli anni. Il suo essere troppo formosa, troppo bionda forse non ha giovato, eppure lei non è mai stata d’accordo con questa affermazione: "E' meraviglioso essere bionda Con aspettative basse è molto facile sorprendere la gente".

Mamma attenta e presente dei due figli avuti dal primo marito, Tommy Lee, batterista dei Mtley Cre, la Anderson oggi dedica la maggior parte del suo tempo alla causa animalista di cui è fervida sostenitrice. Vegana da sempre, ha fondato la Pamela Anderson Foundation ed è nel consiglio Sea Sheperd, che si occupa del salvataggio delle balene.

Nel suo passato ci sono stati momenti bui, nel 2002 ha annunciato di aver contratto l'epatite c per aver scambiato, con l'ex marito Tommy Lee, un ago da tatuaggi. Sempre insieme al batterista dei Mtley Cre era rimasta coinvolta nello scandalo del video porno trafugato dall'abitazione dei due e successivamente commercializzato da una casa produttrice di video per adulti. I due avevano fatto causa alla compagnia ed avevano ottenuto un risarcimento di quasi un milione di dollari a testa.

Quattro i matrimoni contratti dalla formosa ex bagnina, dopo Tommy Lee e' stata sposata con un altro musicista, Kid Rock e infine, due volte (fra il 2007 e il 2008 e fra il 2014 e il 15) con il produttore e attore Rick Salomon.

Ecco i miglior film interpretati da Pamela Anderson



• Baywatch

• Superhero - Il più dotato fra i supereroi

• Blonde and Blonder

• Borat



• Scary Movie 3 - Una risata vi seppellirà

Baywatch (2017)

Non più di un cameo per Pamela Anderson per questo remake dei bagnini di Baywatch, che dal 1989 al 2001, con mattatori David Hasselhoff e la stessa Anderson è stata una delle serie più viste al mondo. In questo action/comedy, firmato dal regista Seth Gordon, il cast è capitanato da Dwayne 'The Rock' Johnson e Zac Efron, con Kelly Rohrbach, Jon Bass e Alexandra Daddario. Nella pellicola, uscita nel 2017, si punta tutto sulla bellezza di attori e attrici in costume da bagno (con immancabili ralenti), action in mare, una cattiva da fumetto (Priyanka Chopra) e una comicità un po’ trash, tanto che negli Usa il film è stato classificato 'R', vietato a minori di 17 anni non accompagnati da un adulto. Il mix ha deluso al botteghino americano e ha avuto feroci stroncature da parte della critica.

Superhero - Il più dotato fra i supereroi (2008)

Dagli autori di Scary Movie, una parodia sui supereroi con protagonista Rick Riker, uno studente come tanti altri, il quale durante una visita scolastica ad un centro di ricerca, viene punto da una libellula. Questo evento scatena in lui una serie di trasformazioni che gli regalano una serie di super-poteri che lui intende utilizzare per combattere la criminalità, anche se in realtà come super-eroe è piuttosto imbranato; ad ostacolarlo però, ci sarà il suo acerrimo nemico, "La Clessidra", capace di assorbire energia dalle altre persone per diventare sempre più potente. Il film in realtà altro non é che la parodia di diversi film sui super-eroi, tra i quali: Spider-man, Batman, X-Men, I Fantastici Quattro ed altri ancora... Nel cast, oltre a Pamela Anderson anche Leslie Nielsen, Craig Bierko, Simon Rex, e Kevin Hart.

Blonde and Blonder (2007)

Altra commedia demenziale per la bella Pamela qui in coppia con Denise Richards, bionde sexy che vengono scambiate, per un divertente equivoco, per due assassine pericolose e letali. La pellicola è diretta da Dean Hamilton mentre è scritta e prodotta da Gerry Anderson (sì, il fratello di Pamela...). Nel cast anche Emmanuelle Vaugier, Byron Mann, Meghan Ory, John Farley e Kevin P. Farley.

Borat (2006)

Un piccolo cameo, ancora per Pamela Anderson che in una scena del film in jeans e maglietta, si limita a firmare in un negozio le copie di un libro e poi scappa terrorizzata mentre Borat cerca di infilarla in un ''sacco matrimoniale''.

Scary Movie 3 - Una risata vi seppellirà (2004)

Scary Movie 3 - Una risata vi seppellirà, è stato il terzo episodio della delirante serie horror - comica, diretto dal maestro del cinema demenziale David Zucker, (L'aereo più pazzo del mondo e Una pallottola spuntata). Il film è la parodia di grandi successi horror come The Ring, Signs, Matrix Reloaded, 8 Mile, The Others, American Idol e altri ancora. Filo conduttore, un’ambiziosa giornalista televisiva (Anna Faris) che, nel tentativo di fare carriera, e cercando uno scoop davvero eclatante si imbatte in una serie di avvenimenti uno più incredibile dell’altro: un' invasione aliena, una videocassetta dai poteri demoniaci capace di uccidere in soli sette giorni chi si troverà a vederla, inquietanti cerchi nel grano, profezie ultraterrene, bambini con doni soprannaturali. Nel cast Lesile Nielsen che interpreta il presidente degli Stati Uniti e la bella, Pamela Anderson, nel ruolo di una morigerata ragazza cattolica.