6 film romantici da vedere dal 28 al 30 giugno su Sky

Il 28 giugno 1969 ci furono dei violenti scontri tra la polizia di New York e alcuni gruppi di omosessuali. Tali rivolte sono passati alla storia come i moti di Stonewall e segnano l’inizio del movimento di liberazione gay. In occasione del 50° anniversario di questo episodio, Sky Cinema Romance dedica la programmazione dal 28 al 30 giugno a film romantici di amore e passione a tema omosessuale. Per il ciclo #loveislove, ecco i 6 film da non perdere:

Tuo, Simon

Carol

Chiamami col tuo nome

120 battiti al minuto

Puoi baciare lo sposo

Io e lei

Tuo, Simon (2018)

Venerdì 28 giugno alle 21:00 si parte con “Tuo, Simon”, di Greg Berlanti. Simon ha diciassette anni e una vita apparentemente normale. Il ragazzo è gay ma non ha il coraggio di confessarlo alla famiglia, così inizia una corrispondenza con un compagno di classe che rimane anonimo. Una divertente e commovente commedia adolescenziale che racconta quel particolare momento della vita in cui si è alla ricerca di se stessi e della propria strada. Basato sul romanzo di Becky Albertalli “Non so chi sei ma io sono qui”, il film ha come protagonisti Nick Robinson, Katherine Langford, Jennifer Garner, Alexandra Shipp, Josh Duhamel.

Carol (2015)

Tratto dal romanzo best seller di Patricia Highsmith, “Carol” è la storia di una donna bella, ricca e affermata degli anni ‘50 che intende divorziare dal marito. In un grande magazzino incontra Therese e tra le due donne nasce un sentimento coinvolgente. Scappano insieme verso il West ma vengono rintracciate. Diretto da Todd Haynes e magistralmente interpretato da Cate Blanchett e Rooney Mara, il film ha ottenuto sei candidature ai Premi Oscar. “Carol” ha gareggiato in concorso per la Palma d’oro al Festival di Cannes e Rooney Mara si è aggiudicata il premio come miglior attrice. Su Sky Cinema Romance venerdì 28 giugno in seconda serata.

Chiamami col tuo nome (2017)

Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di André Aciman, “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino si basa su una sceneggiatura scritta da James Ivory. Elio Perlman (Timothée Chalamet) è un diciassettenne italoamericano che vive una storia d’amore con Oliver, uno studente americano, interpretato da Armie Hammer. “Chiamami col tuo nome” si è aggiudicato l’Oscar alla sceneggiatura non originale per James Ivory e una lunga serie di riconoscimenti internazionali. Timothée Chalamet ha ottenuto una candidatura ai Golden Globe, una agli Oscar come miglior attore protagonista e una nomination ai BAFTA. La pellicola sarà trasmessa sabato 29 giugno alle 21:00 su Sky Cinema Romance.

120 battiti al minuto (2017)

In seconda serata sabato 29 giugno, “120 battiti al minuto”, un film diretto da Robin Campillo con Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel, Antoine Reinartz, Félix Maritaud. Racconta la storia della nascita di Act Up, un'organizzazione di attivisti che ha richiamato l'attenzione sulle conseguenze dell'AIDS. Ispirato a una storia vera, è una pellicola che fa riflettere. “120 battiti al minuto” è stato premiato al Festival di Cannes con il Gran Premio della Giuria.

Puoi baciare lo sposo (2018)

Domenica 30 giugno il ciclo #loveislove propone due film italiani: si comincia alle 21:00 con “Puoi baciare lo sposo” di Alessandro Genovesi, con Diego Abatantuono, Salvatore Esposito, Monica Guerritore, Cristiano Caccamo e Dino Abbrescia. Antonio e Paolo sono innamorati e vivono insieme a Berlino. Quando arriva la proposta di matrimonio di Antonio, Paolo esprime il desiderio di conoscere i futuri suoceri. C’è solo un piccolo particolare: i genitori di Antonio non sanno che il figlio è omosessuale. Una commedia che affronta con leggerezza un tema delicato e sempre attuale. Cast affiatato su cui primeggiano Abatantuono e Guerritore.

Io e lei (2015)

In seconda serata domenica 30 giugno “Io e lei” di Maria Sole Tognazzi, che racconta la storia d’amore tra Marina (Sabrina Ferilli) e Federica (Margherita Buy). Le due donne vivono insieme da 5 anni ma vivono questa relazione ognuna in maniera diversa. Marina è un’attrice che ha sempre vissuto la propria omosessualità in maniera piuttosto serena, arrivando anche a fare pubblicamente outing. Federica, architetto, ha una famiglia alle spalle e un figlio ormai adulto ed è alla sua prima esperienza con una donna. Quando arriva un uomo dal suo passato, la coppia scoppia e vengono fuori tutte le contraddizioni. Un amore gay tra donne raccontato con “normalità” e ben interpretato dalle due protagoniste. 4 candidature e un premio ai Nastri d'Argento, 1 candidatura a David di Donatello.