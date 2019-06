Film al cinema questa settimana, in uscita dal 27 giugno al 3 luglio

Film in uscita giovedì 27 giugno

La mia vita con John F. Donovan

Esce giovedì 27 giugno “La mia vita con John F. Donovan”, di Xavier Dolan. Un giovane attore, dieci anni dopo la scomparsa di una nota stella televisiva, ritrova le lettere che si erano scambiati e tutto quello che avevano condiviso nella corrispondenza. La storia è raccontata proprio dal 21enne al microfono con una giornalista. Kit Harington, svestiti i panni di Jon Snow de “Il Trono di Spade”, dà vita al personaggio di John F. Donovan, in un cast che comprende anche Natalie Portman, Jacob Tremblay, Susan Sarandon, Kathy Bates.

Wolf Call - Minaccia in alto mare

Sempre giovedì 27 giugno esce nelle sale italiane “Wolf Call - Minaccia in alto mare”, film francese con con François Civil, Omar Sy, Reda Kateb, Mathieu Kassovitz, Paula Beer, Etienne Guillou-Kervern, opera prima di Antonin Baudry. Chanteraide, militare della marina francese, possiede un udito infallibile: riesce a decifrare qualsiasi tipo di suono e per questo motivo il suo impiego nei sottomarini è indispensabile, perché gli serve a riconoscere il "canto del lupo", nome in codice di un sonar nemico in avvicinamento. Ma anche i migliori possono sbagliare… Un film denso e immersivo che mescola intrigo geopolitico e thriller d'azione con un cast di alto livello.

Nureyev - The white crow

Ralph Fiennes, attore e regista tra i più apprezzati della sua generazione, dirige “Nureyev - The white crow”, biopic sulla vita del più grande danzatore di tutti i tempi: Rudolf Nureyev. Liberamente tratto dal romanzo scritto da Julie Kavanagh, “Nureyev - The Life”, il film celebra il mito del grande ballerino russo. A vestirne i panni Oleg Ivenko, ballerino russo della Tatar State Opera & Ballet, mentre Fiennes ha scelto per sé il ruolo di Alexander Pushkin, maestro e mentore del giovane Rudy, direttore dell’Accademia Vaganova. Completano il cast Adèle Exarchopoulos, Raphael Personnaz, Chulpan Khamatova, Sergei Polunin e Calypso Valois.

Atto di fede

Tratto dal romanzo "The Impossible: The Miraculous Story of a Mother's Faith and Her Child's Resurrection" di Joyce Smyth, “Atto di fede” è un christian movie distribuito dalla Walt Disney attraverso la neo acquisita 20th Century Fox. Protagonista del film è tutta una comunità di fedeli e la trama si concentra su un fatto realmente accaduto. Diretto da Roxann Dawson, è interpretato da Chrissy Metz, Topher Grace, Josh Lucas, Mike Colter, Dennis Haysbert, Sam Trammell.

Ma

Prodotto da Blumhouse di Jason Blum, esce giovedì 27 giugno “Ma”, film horror diretto da Tate Taylor e interpretato da Octavia Spencer, Luke Evans, Diana Silvers e Juliette Lewis. La storia di una donna sola che si offre di ospitare degli adolescenti nel seminterrato della propria casa, sottoponendoli però ad alcune regole molto rigide. Quello che sembrava essere un paradiso diventa un incubo terrificante e la casa di Ma il posto peggiore sulla Terra.

Carmen y Lola

Lola è una gitana che vive nella periferia di Madrid, vuole diventare un’insegnante e fuggire via. Non vuole sposarsi, non vuole essere la donna che bada alla casa e ai figli. Carmen sta per fidanzarsi, gitana anche lei, non ha molte aspettative dal suo futuro finché l’incontro con Lola non le cambierà per sempre la vita. Vincitore della 34esima edizione del Lovers Film Festival di Torino, “Carmen y Lola” di Arantxa Echevarría racconta l’amore tra due ragazze e ci porta a conoscere il mondo dei gitani. Le due protagoniste sono Zaira Morales e Rosie Rodriguez.

Daitona

Ventiquattrore nella vita di Loris Daitona, scapestrato scrittore romano, noto a tutti per aver pubblicato a soli sedici anni il suo unico e fortunato romanzo. Per la regia di Lorenzo Giovenga, il film è ispirato all’estetica del web e soprattutto alle serie che vanno per la maggiore su YouTube. Loris Daitona è interpretato da Lorenzo Lazzarini. Nel cast Luca Di Giovanni, Pietro De Silva, Lina Bernardi, Alessandro Grilli.

Film in uscita mercoledì 3 luglio

Annabelle 3

Ancora un horror in uscita questa settimana. “Annabelle 3”, nelle sale da mercoledì 3 luglio. Terzo capitolo della serie di film di grande successo con protagonista la famigerata bambola malefica dell'universo di The Conjuring. La regia è di Gary Dauberman, nel cast Mckenna Grace, Patrick Wilson, Vera Farmiga, Madison Iseman, Katie Sarife. Al centro della pellicola, come sempre l’inquietante bambola Annabelle, ancora più sinistra.