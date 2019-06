È morto l’attore statunitense Billy Drago. È successo lunedì 24 giugno, a Los Angeles, come conseguenza di un ictus che lo aveva colpito in precedenza.

Noto soprattutto per i ruoli del braccio destro di Al Capone Frank Nitti ne «Gli intoccabili» (1987) di Brian De Palma e del pistolero nel western di Clint Eastwood «Il cavaliere pallido» (1985), l’attore si è spento all’età di 73 anni.

Billy Drago: i primi passi nel cinema

Nato a Hugoton, in Kansas, Drago - nome d'arte di William Eugene Burrows, che ha scelto di utilizzare il cognome della madre, discendente da una famiglia di origini rumene, per evitare confusione con lo scrittore statunitense William S. Burroughs, autore di «Pasto nudo» - ha iniziato la sua carriera come stuntman.

Successivamente, ha optato per la recitazione, comparendo sia in film sia in popolari serie tv come «Walker Texas Ranger» e «The X-Files». In questi primi anni, ha interpretato quasi sempre il ruolo del cattivo: in «No Other Love» (1979), nel western «Windwalker» (1980) e nel thriller «Alla maniera di Cutter» (1981).

Billy Drago: la fama con «Gli intoccabili»

Il film che, però, gli ha regalato la fama interazionale è - come già anticipato - «Gli intoccabili» di Brian De Palma.

La pellicola, in particolare, è ambientata nella violenta e corrotta Chicago proibizionista, e racconta di un gruppo di agenti (tra cui il poliziotto irlandese Jimmy Malone, interpretato da Sean Connery, e l’italo-americano George Stone, cui dà il volto un giovanissimo Andy Garcia), guidati da Elliot Ness (Kevin Costner), che prova a tenere testa al re de crimine Al Capone (Robert De Niro).

Billy Drago: gli altri ruoli dell’attore

Dopo il boom de «Gli intoccabili», Drago ha continuato la sua carriera alternando parti al cinema a parti in televisione, comparendo anche nel video di Michael Jackson «You Rock My World» (2001) e in quello dei Mike + The Mechanics dell’ex Genesis Mike Rutherford dal titolo «Silent Running (on Dangerous Ground)».

Tra i tanti, in quest’ultima fase della sua carriera, il ruolo più noto è quello dello spietato Papa Jupiter nell’horror «Le colline hanno gli occhi» (2006) di Alexander Aja, remake del classico di Wes Craven del 1977.