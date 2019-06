Spider-Man: Far From Home: le prime reazioni sui social

Grande attesa per l'uscita di " Spider Man: Far From Home ", il nuovo attesissimo capitolo di uno dei supereroi più celebri e amati di sempre.

Cresce l’attesa per “Spider-Man: Far From Home”, il nuovo lavoro della saga Marvel che vede come protagonista Tom Holland nei panni di uno dei supereroi più amati e celebri di sempre. La pellicola farà il suo debutto nelle sale cinematografiche americane il 2 luglio, mentre il pubblico italiano dovrà aspettare qualche giorno in più per poterlo vedere, infatti la distribuzione nel Bel paese avverrà il 10 luglio 2019.

Il film, ambientato successivamente agli avvenimenti di “Avengers: Endgame”, si apre raccontando la gita scolastica di Peter Parker in Europa che per una volta decide di dedicarsi soltanto ad amici e relax, tuttavia le cose non vanno come sperato e l’arrivo di Nick Fury, interpretato da Samuel L. Jackson,

scombina i piani. Trai grandi protagonisti della pellicola c'è anche Jake Gyllenhaal che vestirà i panni di Mysterio, nel cast anche Zendaya (qui le foto più belle dell'attrice) nel ruolo di Michelle Jones, compagna di classe del protagonista.

"Spider-Man: Far From Home": le reazioni di chi lo ha visto

Nelle scorse ore alcuni critici cinematografici hanno avuto la possibilità di vedere in anteprima “Spider-Man: Far From Home" pubblicando le loro reazioni sui social. Brandon Davis ha scritto alcuni commenti sul suo profilo Twitter spendendo ottime parole per la pellicola: “Il film è un assoluto fuoriclasse. È davvero molto divertente. È straordinario per il film in sé e per il futuro della Marvel, nei modi più sorprendenti. Tom Holland e Jake Gyllenhaal formano una combo letale e fantastica. Non vedo l’ora di rivederlo. E rivederlo”.