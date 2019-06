Arrivederci Professore: trama, trailer, cast del film con Johnny Depp

Il 20 giugno 2019 arriverà nelle sale italiane l'ultima pellicola di Johnny Depp, Arrivederci Professore. Dopo alcune produzioni sfortunate e molte critiche relative alla sua vita privata, il celebre attore è stato scelto da Wayne Roberts per la sua commedia amara. Un film incentrato su un professore pronto a cercare il vero se stesso, dopo aver ricevuto una notizia drammatica.

Arrivederci Professore: la trama

Il protagonista di Arrivederci Professore è Richard, un uomo qualunque, intento a vivere la propria vita ordinaria. Ha trascorso gran parte della propria vita all’interno di istituti scolastici, considerando come dopo gli studi abbia iniziato a insegnare. È ora un professore universitario, apprezzato, ma invischiato in un’esistenza che non ha particolari sbocchi o picchi. Il suo matrimonio è in crisi ma prosegue per inerzia, così come la sua quotidianità. Tutto cambia però nel momento in cui gli viene diagnosticata una malattia. La sua visione della vita muta drasticamente. Inizia infatti a mettere in discussione qualsiasi cosa, liberandosi del peso delle convenzioni sociali. Per quanto assurdo, la malattia che lo condannerà, lo ha in realtà liberato, costringendolo a vivere davvero, per la prima volta in moltissimi anni.

Nella sua testa scatta un interruttore, qualcosa che lo porta in tempi rapidi a dire addio a qualsiasi rispetto delle apparenze. Il senso del pudore non è più qualcosa che fa parte del suo carattere. Il suo vecchio io è svanito nel nulla, lavato via in pochi istanti. Ogni convenzione sociale è ora per lui una menzogna insopportabile. Ha così inizio un periodo di sperimentazione totale. Inizia a fumare e bere. A fare insomma tutte quelle cose che aveva accuratamente ignorato, per timore potessero ucciderlo. Anche la sua vita sessuale subisce una svolta inaspettata, parlando finalmente in maniera aperta dello stato catastrofico del suo matrimonio, con sua moglie impegnata in una relazione clandestina ormai da molto tempo. Si comporta finalmente come un uomo che non ha timore di cosa la gente possa pensare di lui. Vive in maniera coraggiosa, da persona libera, godendo pienamente del tempo che ha ancora a disposizione.

Un percorso alla ricerca di sé, per un uomo che cerca il proprio senso della vita. Si ritroverà però a fare i conti con quella che è la propria indole. Ciò che vede allo specchio non lo rappresenta più. Una svolta che lo conduce a riflessioni profonde sulla propria condizione, nelle quali ogni spettatore potrà facilmente ritrovarsi.

Arrivederci Professore: il cast

Un Johnny Depp profondo, che si lascia alle spalle una volta per tutte capitan Jack Sparrow. Si cimenta in una pellicola a tratti amara, provando a ricreare un rapporto con pubblico e critica. L’esperienza conclusa con Pirati dei Caraibi ha lasciato un chiaro strascico, così come le polemiche per Animali fantastici. È tempo per lui di ritornare in sella e accettare ruoli di questo tipo è di certo la strada giusta.

Per quanto problematica, nel film Depp ha una famiglia, composta da moglie e figlia. È circondato dalle donne, con Rosemarie DeWitt che interpreta Veronica, la sua compagna di vita, in un matrimonio però spento. Si tratta di un’attrice americana, nata nel 1971, nota al grande pubblico soprattutto per i ruoli interpretati in serie come “Black Mirror” e “Mad Men”. I più attenti però la ricorderanno anche per una parte secondaria in “La La Land”. Più centrale invece il ruolo in “Rachel sta per sposarsi”, al fianco di Anne Hathaway. Un ruolo che le è valso la candidatura agli Independent Spirt Awards.

Sua figlia è invece interpretata da Odessa Young. La giovane attrice è nata nel 1998 ma ha già avuto modo di farsi conoscere sul grande schermo. Ha infatti recitato al fianco di Geoffrey Rush in “The Daughter”, pellicola uscita in sala nel 2015.