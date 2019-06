Mad Mom, una mamma fuori controllo

Domenica 16 giugno alle 21 su Sky Cinema Suspense va in onda in prima tv questa pellicola incentrata su una donna che sta finalmente per sposare l’uomo della sua vita, quando l’arrivo della madre squilibrata rischia di mandare tutto in fumo.

Cosa succede quando l’amore di una madre verso la figlia va “oltre”? Una possibile risposta la troviamo in Mad Mom, pellicola diretta da Jean-François Rivard che andrà in onda in prima visione tv domenica 16 giugno alle 21 su Sky Cinema Suspense (canale 306).



Protagonista della vicenda è Amber Vickers, una donna che, dopo numerose relazioni naufragate malamente, ha finalmente trovato l’uomo della sua vita, Luke. Non solo il suo bello è praticamente perfetto, ma anche la di lui madre, Jill, è adorabile e soprattutto tratta Amber come la figlia che non ha mai avuto.



Tutto, insomma, sembra andare per il verso giusto. Addirittura, i due sono sul punto di convolare a nozze. Niente sembrerebbe potersi frapporre fra la coppia e la felicità… se non fosse che a un certo punto si presenta Sharon, l’iperprotettiva madre di Amber.



Rigida e ipercritica, Sharon entra subito in competizione con Jill, alla quale non fa passare nulla. Ma quella che all’inizio sembra una semplice antipatia, degenera ben presto in qualcosa d’altro, tanto da mettere a repentaglio i progetti della figlia Amber, sulla quale la madre vorrebbe esercitare un controllo totale.