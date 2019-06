È probabilmente la pellicola Disney più attesa dell’anno, con buona pace dei live action sia di «Dumbo» sia di «Aladdin».

Se, però, la sua uscita nelle sale cinematografiche è ancora piuttosto lontana (l’ora ics scatterà soltanto il prossimo 27 novembre), oggi «Frozen 2 - Il segreto di Arendelle» si mostra con un nuovissimo trailer in italiano.

Frozen 2 - Il segreto di Arendelle: il trailer

Poco più di un minuto di video, che conferma le indiscrezioni lanciate qualche mese fa dai blogger Jim Hill e Drew Taylor. In un episodio del Fine Tooning podcast, infatti, i due avevano parlato di un viaggio che avrebbe portato le principesse Anna ed Elsa oltre i confini del proprio regno, alla scoperta di un paesaggio inesplorato.

Sempre secondo i blogger le motivazioni di questa traversata sarebbero collegate alla necessità delle due sorelle di conoscere la verità sulla scomparsa dei loro genitori, spariti in mare durante un naufragio all’inizio del primo capitolo, ma mai trovati morti.

In realtà, le immagini al momento a disposizione sembrano confermare soltanto l’ipotesi del viaggio, connesso a un non ben definito episodio lontano nel tempo. «Il passato non è come sembra, devi trovare la verità» si sente dire dal Gran Papà dei Troll a Elsa. «Va’ a nord, oltre le terre incantate, verso l’ignoto, ma fa attenzione».

Qui, come prevedibile, la principessa dovrà scontrarsi con una serie di nemici mai incontrati prima. Pericolosi al punto che persino i suoi poteri potrebbero non essere sufficienti. «Temevamo che i poteri di Elsa fossero troppo per questo mondo - continua il Gran Papà dei Troll -, ora dobbiamo sperare che bastino».

Frozen 2 - Il segreto di Arendelle: le teorie dei fan

Che succederà, dunque, nello specifico? Ancora non è dato sapere, anche se i fan, in questi mesi di attesa, hanno elaborato svariate teorie: dalla possibilità che le due protagoniste non siano realmente sorelle a quella che Elsa sia lesbica.

Un’eventualità, quest’ultima, che era arrivata a diventare una vera e propria richiesta da parte di alcuni, che avevano addirittura fatto circolare online una petizione a riguardo.