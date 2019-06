O.G. – Original Gangster, la dura legge del carcere

Jeffrey Wright, presente in serie tv cult come Boardwalk Empire e Westworld, è il protagonista del film HBO in onda in prima tv mercoledì 12 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Due, girato all’interno di un vero carcere e con alcuni detenuti come attori. O.G. - Original Gangster anche su Sky On Demand, Sky Go e in streaming su Now TV.

Alle volte, al cinema, l’ambientazione è in grado di fare metà del film. Forse per questo la regista Madeleine Sacker ha deciso di girare il suo O.G. – Original Gangster, in onda in prima tv mercoledì 12 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Due (canale 302), all’interno di un carcere vero.



Protagonista del film targato HBO è Jeffrey Wright, attore che negli ultimi anni si è fatto conoscere per la sua partecipazione a serie tv di culto e saghe cinematografiche di successo. I più lo avranno infatti ben presente per i ruoli di Valentin Narcisse in Boardwalk Empire e di Bernard Lowe in Westworld, oltre che nei panni di Felix Leiter nella saga di James Bond e di Beetee in quella di Hunger Games.



In O.G. - Original Gangster Wright interpreta Louis, l'ex capo di una pericolosa gang, noto per questo con l'appellativo di Original Gangster, detenuto in un carcere di massima sicurezza. L'uomo ha quasi finito di scontare la sua pena di ben 24 anni. Il suo rilascio viene messo però a rischio quando l’uomo decide di prendere sotto la sua ala un nuovo arrivato, Beecher, sul quale ha messo gli occhi il nuovo capo della gang.





O.G. - Original Gangster, come detto, è stato girato all’interno di un vero penitenziario, la Pendleton Correction Facility, nell’Indiana. Ma la regista non si è limitata a questo: per rendere il tutto ancora più realistico, alcuni detenuti del carcere compaiono come attori all’interno del film. Fra questi lo stesso Theotus Carter, che interpreta il personaggio chiave di Beecher, che ai provini ha stupito tutti quanti con il proprio talento naturale.



Il film è disponibile anche su Sky On Demand e Sky Go e in streaming su Now TV.