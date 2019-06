Caro Dittatore, quando l’amico di penna è un despota

Chi di voi non ha mai avuto un amico di penna? Nessuno probabilmente.

Così come nessuno o quasi avrà avuto come best friend a cui spedire letterine profumate un dittatore…

Caro Dittatore ruota proprio attorno a questo tanto assurdo quanto esilarante plot: una giovane adolescente e un dittatore iniziano un carteggio innocente e al contempo insolito, diventando presto amici speciali. Ma ciò comporterà non pochi problemi all’immagine autoritaria di lui…

L’acclamatissimo film americano satirico e altamente comico del 2018 scritto e diretto da Lisa Addario e Joe Syracuse Caro Dittatore arriva su Sky Cinema Uno domenica 9 giugno alle ore 21.15.

Con una promessa: divertire tanto ma al contempo fare riflettere, il che non è meno importante, anzi.

Questa pellicola vede la partecipazione di una schiera di stelle brillanti: Michael Caine, Katie Holmes, Odeya Rush, Seth Green e Jason Biggs sono solo alcuni dei nomi illustri che hanno partecipato al progetto. Michael Caine veste i panni (anzi: la divisa) del sittatore protagonista.

Un appuntamento da non perdere per pensare mentre ci si diverte: Caro Dittatore offre spunti incredibili per oliare ben bene gli ingranaggi cerebrali…

Non perdete Caro Dittatore, in onda Sky Cinema Uno domenica 9 giugno alle ore 21.15.