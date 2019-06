In occasione del World Ocean Day che si festeggia in tutto il mondo l’8 giugno, Sky Cinema partecipa all’iniziata con 4 film: IL DELFINO , FLIPPER , QUALCOSA DI STRAORDINARIO e LE MERAVIGLIE DEL MARE. Appuntamento, sabato 8 giugno a partire dalle 18.00. Inoltre, scopri le iniziative di Sky per salvaguardare i nostri oceani!

Come oramai succede da 27 anni, l’8 giugno si festeggia il World Oceans Day, ovvero la giornata mondiale dedicata agli oceani, istituita l’8 giugno del 1992, in occasione del vertice sull'ambiente di Rio de Janeiro.

Una giornata per ricordare soprattutto che dai mari e dagli oceani dipende la nostra stessa esistenza sul pianeta Terra in quanto sono loro che regolano il clima, la quantità di ossigeno che respiriamo e il sostentamento di milioni di persone che dal mare traggono sostentamento. Per festeggiare tutto questo e soprattutto per difendere l’incredibile biodiversità che i mari possiedono, ogni anno si celebra una giornata interamente dedicata a conoscere e apprezzare l’oceano, con un focus che cambia a seconda dei problemi più stringenti.



Il focus di quest’anno, per esempio, è “preventing plastic pollution and encouraging solutions for a healthy ocean” (prevenire l’inquinamento da plastica e incoraggiare soluzioni per un oceano in salute). Secondo l’Unep, il programma per l’ambiente delle Nazioni Unite, ogni anno verrebbero riversati negli oceani otto milioni di rifiuti plastici, 13 milioni di tonnellate complessive di plastica, e per questo, si è reso necessario dichiarare guerra agli oggetti usa-e-getta. Questi rifiuti rimpiccioliscono gradualmente e vengono assimilati da numerosi organismi marini entrando nella catena alimentare.



La programmazione speciale di Sky Cinema Collection

Anche Sky Cinema partecipa al World Oceans Day con 4 film che valorizzano le bellezze del mare: IL DELFINO, FLIPPER, QUALCOSA DI STRAORDINARIO e LE MERAVIGLIE DEL MARE, documentario diretto da Jean-Michel Cousteau, figlio del celebre esploratore, e Jean-Jacques Mantello, un emozionante viaggio alla scoperta degli oceani che lancia anche un grido di allarme per la loro salvaguardia



IL DELFINO di E. Schuldt – alle 18.00 su Sky Cinema Collection

FLIPPER di A. Shapiro. Con: E. Wood, P. Hogan – alle 19.30 su Sky Cinema Collection

QUALCOSA DI STRAORDINARIO di K. Kwapis alle 21.15 su Sky Cinema Collection

LE MERAVIGLIE DEL MARE di J.-M. Cousteau, J.-J.- Mantello – alle 23.15 su Sky Cinema Collection



Le iniziative di Sky

Anche il gruppo Sky ha deciso di impegnarsi in prima persona per salvaguardare i nostri oceani, trasformando il proprio business (eliminando, ad esempio, la plastica monouso dagli uffici), supportando e incoraggiando l’innovazione e la ricerca per lo sviluppo di soluzioni creative (ad esempio, attraverso il fondo dedicato Sky Ocean Ventures e la collaborazione con National Geographic e The Ocean Plastic Innovation Challenge), e usando la forza della propria voce per incoraggiare anche gli altri ad agire. Insieme al WWF, infatti, protegge oltre 400.000 km² all’interno delle Aree Marine Protette nei paesi in cui opera.

Sky vuole ispirare piccoli e semplici cambiamenti per non far affogare l’oceano nella plastica. La campagna Sky Ocean Rescue vuole incoraggiar comportamenti responsabili, suggerendo piccole azioni quotidiane che facciano la differenza.