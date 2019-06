Pets 2 - Vita da animali: chi sono i doppiatori italiani

“Pets 2 – Vita da animali” è il sequel del film d’animazione uscito nel 2016. Anche per questa pellicola il regista sarà Chris Renaud mentre la sceneggiatura è firmata dal solo Brian Lynch, coautore del copione del primo atto. Rispetto al primo film, nella versione originale la voce di CK Louis è stata sostituita da quella di Patton Oswalt mentre Harrison Ford debutta doppiando il personaggio del cane da fattoria Rooster. “Pets 2 – Vita da animali” punta a raggiungere il successo straordinario del primo film che ha incassato 875 milioni di dollari. Anche in questo sequel i protagonisti sono Max il Terrier, il meticcio Duke, l’impavida Pomeraria Gidget e il folle coniglio Nevosetto. Tutti i personaggi saranno coinvolti in vicende che li metteranno di fronte alle loro paure e dovranno dimostrare tutto il loro coraggio per andare avanti. Si sviluppa su tre storie parallele con Max il Terrier alle prese con lo stress e il nervosismo, Pomeraria Gidget che sarà impegnata a salvare il giocattolo preferito di Max da un appartamento pieno di gatti. Nevosetto, vestito da supereroe, proverà davvero a dimostrare tutto il suo valore.

Le voci di Alessandro Cattelan e Lillo

Così come nel primo capitolo, tutti i doppiatori sono stati confermati. Alessandro Cattelan presta la sua voce al cane Max e torna quindi a partecipare alla pellicola. Non è la prima esperienza al doppiaggio per il conduttore televisivo. Nel 2016 ha prestato la sua voce anche a Chuck in Angry Birds. Famoso per le trasmissioni “X Factor Italia” ed “E poi c’è Cattelan”, ha partecipato anche a due film come attore: “Ogni maledetto Natale” e “Sono tornato”. Lillo presta invece la voce a Duke, personaggio che nel primo film aveva guadagnato tante recensioni positive. Membro del duo comico Lillo & Greg, Pasquale Petrolo, questo il suo vero nome, è ormai da anni impegnato al cinema, in radio e televisione. Tra i suoi successi ci sono “Fascisti su Marte” di Corrado Guzzanti, “Nessuno mi può giudicare”, “Colpi di fulmine” e “Colpi di fortuna”, entrambi con lo storico partner Greg. Con lui ha dato vita anche a “Un Natale stupefacente” (2014) e “Natale col boss” (2015).

Tra i doppiatori anche Francesco Mandelli e Laura Chiatti

La voce di Nevosetto è invece di Francesco Mandelli, attore, musicista e conduttore televisivo. Dopo l’esordio ad MTV Italia, ha partecipato a numerose pellicole come “Natale a Miami” (2005), “Natale a New York” (2006) e “Generazione 1000 euro” (2009). Con il collega Fabrizio Biggio ha dato vita alla serie “I soliti idioti”, trasposta poi in due film di successo “I soliti idioti – Il film” e “I 2 soliti idioti”. Nel 2013 ha partecipato al doppiaggio di “Monsters University”. Anche in “Pets 2 – Vita da animali” il vaporoso volpino Gidget è doppiato da Laura Chiatti. Attrice di grande successo in tv e al cinema, ha prestato la sua voce anche per il personaggio Disney Rapunzel nel film “Rapunzel – L’intreccio della torre”. Tra i film di maggior successo da lei interpretati ci sono “Ho voglia di te”, “Baarìa” di Giuseppe Tornatore, “Gli amici del bar Margherita” di Pupi Avati e “Io, loro e Lara” di Carlo Verdone.