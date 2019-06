Sky Cinema: la programmazione di giugno

Tutta l’offerta di Sky Cinema, suddivisa per canali, del mese di giugno: prime visioni e film per tutta la famiglia

Anche per il mese di giugno, l’offerta di Sky Cinema si arricchisce di prime visioni tv e grandi film da vedere con tutta la famiglia. Sky Cinema Uno (canale 301) continua ad offrire prime tv e blockbuster di successo, mentre Sky Cinema Due (canale 302) prosegue con la programmazione dedicata alle rassegne e ai film più amati dalla critica e dal pubblico. Sky Cinema Collection (canale 303) propone come sempre le grandi collezioni tematiche. E poi ci sono i 6 canali di genere: Sky Cinema Family (canale 304), Sky Cinema Action (canale 305), Sky Cinema Suspense (canale 306), Sky Cinema Romance (canale 307), Sky Cinema Drama (canale 308) e Sky Cinema Comedy (canale 309), per accontentare proprio tutti. Vediamo quali sono i titoli più attesi nella programmazione di Sky Cinema durante il mese di giugno.

Sky Cinema Uno: la programmazione di giugno

Sky Cinema Uno (canale 301) è il canale dedicato alle prime visioni tv e ai blockbuster hollywoodiani e anche a giugno non mancano i grandi titoli. A partire da COME TI DIVENTO BELLA, con protagonista la comica statunitense Amy Schumer o HUNTER KILLER - CACCIA NEGLI ABISSI, action-movie diretto da Donovan Marsh con Gerard Butler e Gary Oldman. O ancora JOHNNY ENGLISH COLPISCE ANCORA con la comicità old school di Rowan Atkinson nel terzo capitolo sulle avventure dell’impacciato agente segreto. Sempre in tema di prime visioni, vediamo John Travolta nella vera storia di uno dei più famosi e crudeli gangster dei nostri tempi GOTTI - IL PRIMO PADRINO. Jamie Lee Curtis è invece la protagonista di HALLOWEEN. L'INCREDIBILE VIAGGIO DEL FACHIRO, diretto da Ken Scott. ALPHA - UN'AMICIZIA FORTE COME LA VITA ci mette di fronte al rapporto tra un ragazzo e un lupo in un'emozionante storia di crescita. E poi ancora 211 - RAPINA IN CORSO, un action movie con Nicolas Cage, SEI ANCORA QUI, thriller sci-fi con Bella Thorne e Dermot Mulroney, LA TRUFFA DEI LOGAN di Steven Soderbergh con Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig, Katie Holmes. Dai produttori di Stranger Things e Arrival, arriva il thriller distopico DARKEST MINDS con Amandla Stenberg. Sempre a giugno, in prima visione tv, da non perdere SEARCHING, thriller con John Cho e Debra Messing. Per i più piccoli, il secondo film della serie dedicata alla fortunata collana di libri per ragazzi firmata R. L. Stine, PICCOLI BRIVIDI 2 - I FANTASMI DI HALLOWEEN. Ma Sky Cinema Uno non propone solo prime tv: a giugno sono tanti i titoli da vedere assolutamente: da CAMBIO VITA (giovedì 6 giugno) a LA MASCHERA DI FERRO (martedì 11 giugno), da JUMANJI - BENVENUTI NELLA GIUNGLA (venerdì 28 giugno) a BENEDETTA FOLLIA (sabato 1 giugno). E ancora 27 VOLTE IN BIANCO (domenica 23 giugno), LA MIA VITA È UNO ZOO (martedì 18 giugno), COMPROMESSI SPOSI (venerdì 14 giugno), GLI INCREDIBILI 2 (domenica 16 giugno).

Sky Cinema Due: la programmazione di giugno

Sky Cinema Due (canale 302) è il canale dei film più amati dalla critica e dal pubblico dei festival e delle rassegne cinematografiche. A giugno, ancora grandi film e prime visioni, come O.G. – ORIGINAL GANGSTER, film HBO girato in un vero carcere di massima sicurezza, presentato al Tribeca Film Festival 2018, con Jeffrey Wright. Da non perdere neanche MARY SHELLEY - UN AMORE IMMORTALE, diretto da Haifaa Al-Mansour, sulla scrittrice che diede vita a Frankenstein, interpretata da Elle Fanning. E ancora THE WIFE - VIVERE NELL'OMBRA, con Glenn Close e Jonathan Pryce, o TUTTI LO SANNO, del regista premio Oscar Asghar Farhadi con la coppia Penelope Cruz-Javier Bardem. Sempre in prima tv, anche L’UOMO CHE UCCISE DON CHISCIOTTE, di Terry Gilliam e 55 PASSI, legal-drama con Hilary Swank ed Helena Bonham Carter. Tra gli altri film da non perdere a giugno, anche GOOD MORNING VIETNAM (mercoledì 5 giugno), THE VILLAGE, diretto da M. Night Shyamalan (domenica 9), DUEL di Steven Spielberg (domenica 2 giugno), TRUTH - IL PREZZO DELLA VERITÀ, con Cate Blanchett e Robert Redford (giovedì 20), IO & ANNIE (mercoledì 19 giugno), WILL HUNTING - GENIO RIBELLE (sabato 22 giugno), FULL MONTY - SQUATTRINATI ORGANIZZATI (lunedì 24 giugno), LO STRANIERO DELLA VALLE OSCURA – THE DARK VALLEY (sabato 1 giugno), THE TRUMAN SHOW di Peter Weir con Jim Carrey (lunedì 3 giugno), solo per citare i titoli più importanti.

Sky Cinema Collection: la programmazione di giugno

Sky Cinema Collection (canale 303) è il canale dedicato alle rassegne e alle collezioni tematiche e ogni mese propone le saghe più popolari, cicli legati alle festività e alle ricorrenze, tematiche, filmografie di star e registi più celebri, i film vincitori di premi internazionali. Per il mese di giugno, quattro grandi temi: AMICI ANIMALI, GANGSTER, BUON COMPLEANNO MERYL STREEP, REVENGE.

Amici animali

In occasione dell’uscita, il 6 giugno, di Pets 2 - Vita da animali, Sky Cinema Collection dedica parte della programmazione ai film dedicati ai simpatici amici a quattro zampe. Da sabato 1 a domenica 9 giugno, il canale propone oltre 40 titoli, tra cui FLIPPER con un giovanissimo Elijah Wood, l’action-comedy con James Belushi UN POLIZIOTTO A 4 ZAMPE, I PINGUINI DI MR. POPPER con cui Jim Carrey nei panni di un uomo d'affari di New York che eredita sei pinguini. E ancora ITALO con Marco Bocci, ispirato a una storia vera, o la commedia con Hugh Laurie e Geena Davis, STUART LITTLE – UN TOPOLINO IN GAMBA. Da non perdere neanche QUALCOSA DI STRAORDINARIO, il racconto della storia vera in cui il reporter John Krasinski e la volontaria di Greenpeace Drew Barrymore si mobilitano per salvare tre balene intrappolate nei ghiacci. Inoltre, sabato 8 giugno dalle 18:00, la programmazione di Sky Cinema Collection sarà dedicata all’OCEAN DAY, la giornata mondiale dedicata agli oceani istituita dall'ONU, con 4 film che valorizzano le bellezze del mare: IL DELFINO, FLIPPER, QUALCOSA DI STRAORDINARIO e LE MERAVIGLIE DEL MARE.

Gangster

Sempre in occasione della prima tv di GOTTI – IL PRIMO PADRINO, in onda lunedì 17 giugno alle 21:15 su Sky Cinema Uno e alle 21:45 su Sky Cinema Collection, il canale dedica una programmazione ai migliori gangster movie che va da lunedì 10 a venerdì 21 giugno. In programma oltre 25 titoli, dal capolavoro di Brian De Palma con Kevin Costner, Robert De Niro e Sean Connery THE UNTOUCHABLES - GLI INTOCCABILI all’avvincente DONNIE BRASCO, con Johnny Depp e Al Pacino. E ancora Javier Bardem e Penelope Cruz in ESCOBAR – IL FASCINO DEL MALE, il capolavoro di Sergio Leone C'ERA UNA VOLTA IN AMERICA, il noir sull'ascesa nel mondo del crimine di Al Capone GANGSTER LAND con Jason Patric e Sean Faris. Da non perdere anche L’IMMORTALE, DILLINGER, PULP FICTION e L’IMPERO DEL CRIMINE.

Buon compleanno Meryl Streep

Sabato 22 e domenica 23 Sky Cinema Collection rende omaggio a Meryl Streep, che il 22 giugno compie 70 anni. Vedremo quindi tutti i film più importanti della sua carriera: da LA SCELTA DI SOPHIE, che le è valso l’Oscar come miglior attrice protagonista a KRAMER CONTRO KRAMER, con cui ha conquistato la statuetta come miglior attrice non protagonista. E ancora il capolavoro di Steven Spielberg sulla libertà di stampa THE POST con Tom Hanks, LA DONNA DEL TENENTE FRANCESE con Jeremy Irons, IL DUBBIO con Amy Adams e Philip Seymour Hoffman e ancora THE GIVER - IL MONDO DI JONAS, IL LADRO DI ORCHIDEE, LEONI PER AGNELLI, DARK MATTER, MAMMA MIA! CI RISIAMO, MANHATTAN e THE HOURS.

Revenge

Da lunedì 24 giugno a venerdì 5 luglio, il canale propone invece oltre 30 titoli che rappresentano al meglio il tema della vendetta. Tra questi, da non perdere senz’altro la prima visione REVENGE, ma anche THE EQUALIZER – IL VENDICATORE e THE EQUALIZER 2 - SENZA PERDONO, JOHN WICK, LA VENDETTA DI CARTER, IL FUOCO DELLA VENDETTA e SOLO PER VENDETTA.

Sky Cinema Family: la programmazione di giugno

Sky Cinema Family (canale 304) è il canale dedicato a tutta la famiglia: dalle commedie family ai film d’animazione passando per le avventure e le pellicole più amate dai teenager. Da non perdere a giugno il film prodotto e interpretato da Robert De Niro LE AVVENTURE DI ROCKY E BULLWINKLE, il film tratto dall’omonima serie televisiva animata I FLINTSTONES, la commedia con 13 scatenati ragazzini e Whoopi Goldberg e Mel Brooks PICCOLE CANAGLIE, la coloratissima animazione EMOJI – ACCENDI LE EMOZIONI. E ancora DRAGON TRAINER il primo capitolo che racconta l’avventurosa amicizia tra un ragazzino e il suo drago nell’animazione firmata Dreamworks o l’adattamento del romanzo fantascientifico di Orson Scott Card ENDER’S GAME.

Come tutti i mesi, dalle 16.30 circa alla prima serata e domenica dalle 10.00 al primo pomeriggio l’appuntamento di Sky Cinema Family è con DISNEY CINEMAGIC, con tanti titoli tra i più interessanti del catalogo Disney. Questo mese segnaliamo IL MAESTRO E LA PIETRA MAGICA, GLI INCREDIBILI – UNA NORMALE FAMIGLIA DI SUPEREROI, G-FORCE: SUPERSPIE IN MISSIONE e DINOSAURI.

Sky Cinema Action: la programmazione di giugno

Sky Cinema Action (canale 305) è il canale Sky ad alto tasso adrenalinico, con il meglio del cinema d’azione di tutti i tempi. A giugno segnaliamo l’ottavo capitolo della saga STAR WARS: GLI ULTIMI JEDI e il capitolo dedicato a un giovane e spavaldo Han Solo, SOLO: A STAR WARS STORY diretto da Ron Howard. E ancora JACK RYAN - L'INIZIAZIONE, con Chris Pine, Kenneth Branagh, Keira Knightley e Kevin Costner, l’action infuocato con Dwayne Johnson SKYSCRAPER, lo spettacolare film campione d’incassi AVENGERS: INFINITY WAR, THOR: RAGNARÖK, FUORI IN 60 SECONDI e LA GUERRA DEI MONDI.

Inoltre, in occasione dell’anniversario della scomparsa di John Wayne (40 anni fa), il canale gli dedica la programmazione di martedì 11 giugno a partire dalle 10:05 con titoli come I TRE DELLA CROCE DEL SUD, SOLDATI A CAVALLO, I QUATTRO FIGLI DI KATIE ELDER, PRIMA VITTORIA e in chiusura L’UOMO CHE UCCISE LIBERTY VALANCE.

Sky Cinema Suspense: la programmazione di giugno

Il canale dedicato ai thriller e ai film dalle emozioni forti è Sky Cinema Suspense (canale 306), che anche a giugno offre il meglio delle novità e dei film del passato. In prima visione tv, segnaliamo questo mese LO SPECCHIO DELLA VENDETTA, SLENDER MAN, MAD MOM, THE STRANGERS – PREY AT NIGHT e LA REGINETTA DEL MALE. Da non perdere anche il fanta-thriller con Olivia Wilde THE LAZARUS EFFECT, HANGMAN – IL GIOCO DELL’IMPICCATO, con Al Pacino e Karl Urban; e il giallo UNDER SUSPICION con Gene Hackman, Morgan Freeman e Monica Bellucci.

Il sabato sera Sky Cinema Suspense si trasforma nella HORROR NIGHT, i film da non perdere a giugno: THE RING, diretto Gore Verbinski con Naomi Watts protagonista, HEREDITARY - LE RADICI DEL MALE con Toni Collette e Gabriel Byrne, PAZIENTE ZERO con Natalie Dormer e Stanley Tucci, OBBLIGO O VERITÀ e infine CONTAGIOUS con Arnold Schwarzenegger.

Sky Cinema Romance: la programmazione di giugno

Prime visioni e grandi film anche su Sky Cinema Romance (canale 307), il canale dedicato ai grandi amori: film romantici e sentimentali, storie coinvolgenti e grandi passioni. A giugno la programmazione prevede le prime visioni IL TRONO DI CUORI e LA PERLA DEL PARADISO ma anche tanti altri titoli per chi ama emozionarsi. Tra questi, L'ESTATE ALL'IMPROVVISO, con Dominic Cooper, Emily Browning e Dan Stevens, THE ROMANTICS - INTRECCI D'AMORE con Katie Holmes, Anna Paquin e Josh Duhamel, la struggente love story tra Bella Thorne e Patrick Schwarzenegger in IL SOLE A MEZZANOTTE – MIDNIGHT SUN, il film di Luciano Ligabue ispirato all'omonimo album, MADE IN ITALY, il dramma su amore e guerra SUITE FRANCESE e, infine, le romantiche avventure nella Venezia del 700 in CASANOVA, con Heath Ledger, Sienna Miller e Jeremy Irons.

In occasione del 50° anniversario dei moti di Stonewall, la serie di scontri fra gruppi di omosessuali e la polizia avvenuti a New York nel 1969, Sky Cinema Romance propone 6 storie di amore e passione che vedono protagonisti personaggi omosessuali nella rassegna #loveislove. Segnaliamo tra questi il film di Luca Guadagnino premiato con l’Oscar 2018 per la sceneggiatura CHIAMAMI COL TUO NOME, 120 BATTITI AL MINUTO, film Gran Premio della Giuria a Cannes 2017, IO E LEI di Maria Sole Tognazzi, TUO, SIMON, PUOI BACIARE LO SPOSO e CAROL.

Sky Cinema Drama: la programmazione di giugno

Sky Cinema Drama (canale 308) è il canale dedicato alle storie più intense e toccanti di ieri e di oggi e alle biografie più emozionanti. Film commoventi per emozionarsi davanti alla tv. Segnaliamo a giugno LE DUE VIE DEL DESTINO, tratto da una storia vera con Colin Firth e Nicole Kidman, il dramma psicologico diretto da Roman Polanski QUELLO CHE NON SO DI LEI con Emmanuelle Seigner ed Eva Green, QUANDO UN PADRE, il toccante dramma familiare con Gerald Butler e Willem Dafoe, il dramma esistenziale 28 GIORNI in cui Sandra Bullock è una reporter alcolizzata, HAPPY END, con Isabelle Huppert e PROFESSOR MARSTON & THE WONDER WOMEN con Luke Evans e Rebecca Hall.

In concomitanza con la 15^ edizione del Biografilm Festival, dal 7 al 17 giugno a Bologna, è previsto un ciclo dedicato ai grandi film biografici in prima e in seconda serata. Tra questi nel giorno del 35° anniversario della scomparsa di Enrico Berlinguer, è proposto QUANDO C’ERA BERLINGUER, il docufilm firmato da Walter Veltroni. Il 16 giugno, a 31 anni dalla scomparsa del disegnatore e fumettista Andrea Pazienza, è previsto PAZ!, graffiante commedia con Claudio Santamaria e Rosalinda Celentano. E poi ancora tante biografie di menti geniali che si sono distinte nella letteratura, nell’arte o nella scienza: BECOMING JANE - IL RITRATTO DI UNA DONNA CONTRO dove Anne Hathaway veste i panni di Jane Austen, BESSIE, il biopic targato HBO sulla vita della leggendaria cantante blues, FINAL PORTRAIT, L'ARTE DI ESSERE AMICI in cui Geoffrey Rush ridà vita allo sregolato artista Alberto Giacometti, IL MIO AMICO EINSTEIN con Andy Serkis nei panni del geniale fisico. E ancora MUHAMMAD ALI'S GREATEST FIGHT, ATTO DI DIFESA - NELSON MANDELA E IL PROCESSO RIVONIA, TUTTI I SOLDI DEL MONDO, GIOVANNA D’ARCO, SELMA - LA STRADA PER LA LIBERTÀ.

Sky Cinema Comedy: la programmazione di giugno

Su Sky non può mancare un canale dedicato all’intrattenimento leggero e alle grandi commedie italiane e internazionali. Sky Cinema Comedy (canale 309) raccoglie il meglio delle novità e dei grandi successi del passato. A giugno segnaliamo le commedie italiane ALLA MIA CARA MAMMA NEL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO con Paolo Villaggio ed Eleonora Giorgi, e L'ARBITRO con Lando Buzzanca. E poi ancora il cult anni 80 LA DONNA ESPLOSIVA con Kelly Lebrock, COSA FAI A CAPODANNO?, film dai piccanti equivoci con Luca Argentero, Ilenia Pastorelli e Alessandro Haber, IL MAGGIORE PAYNE con Damon Wayans, PIUME DI STRUZZO con Robin Williams e Nathan Lane, GENERAZIONE X con dei giovanissimi Shannen Doherty, Jason Lee, Claire Forlani e Ben Affleck.

Inoltre, in occasione del 35° anniversario dall’uscita di GHOSTBUSTERS – ACCHIAPPAFANTASMI (nelle sale di New York l’8 giugno 1984), Sky Cinema Comedy propone una serata interamente dedicata a questo cult anni 80: alle 21:00 è previsto lo speciale E POI C’È CATTELAN – GUESTBUSTERS, alle 21:15 va in onda GHOSTBUSTERS – ACCHIAPPAFANTASMI, e in seconda serata GHOSTBUSTERS II.