Godzilla 2 - King of the Monsters: la trama del film

Godzilla 2 - King of the Monsters è nelle sale italiane dal 30 maggio 2019. La pellicola, diretta da Michael Dougherty, è il sequel di quella proposta in sala nel 2014. Si tratta dell'ennesimo adattamento cinematografico per la creatura nata in Giappone negli anni Cinquanta. Azione allo stato puro, prolungata per 132 minuti. Un successo destinato a proseguire, considerando come nel 2020 dovrebbe giungere nelle sale una nuova esaltante produzione con protagonista Godzilla, stavolta faccia a faccia con King Kong. Nella pellicola di Dougherty gli appassionati del genere potranno ritrovare tre Kaiju che ben conoscono, tutti nati dall’immaginario giapponese nel dopoguerra. È stata però apportata qualche modifica, con degli accorgimenti estetici che hanno riguardato soprattutto Godzilla. Si va dalla pelle, che appare più rugosa, al dominante colore blu, che coinvolge occhi e respiro atomico.

Godzilla 2 - King of the Monsters: trama

Trattandosi di un sequel, "Godzilla 2 – King of the Monsters" non può che avere dei forti punti di contatto con la versione filmica del 2014, diretta da Gareth Edwards. Il terrificante gigante torna a far tremare la Terra, ma stavolta non è da solo. Dovrà imporre il proprio dominio sui Kaiju, altri tre Titani pronti a guidare l’esercito mostruoso in attesa nelle dimensioni divine. Tutto ciò rientra in qualche modo tra le competenze della misteriosa agenzia Monarch, già conosciuta nel precedente capitolo. I suoi impiegati lottano duramente ogni giorno per riuscire a evitare il peggio, ovvero il contatto tra gli esseri umani e i mostri che si celano nell’oscurità. Il faccia a faccia è però inevitabile, con Mothra, Rodan e King Ghidorah pronti a distruggere tutto ciò che incontrano. Sulla loro strada vi è però Godzilla, che intende sottolineare il proprio ruolo di dominatore del pianeta. L’uomo potrebbe dire addio al proprio pianeta, estinguendosi per sempre. Tutto dipenderà dall’esito dello scontro finale.

Godzilla 2 - King of the Monsters: cast

Alcuni personaggi apprezzati nel primo film del 2014 ritornano in "Godzilla 2 – King of the Monsters", garantendo una certa continuità. Si tratta nello specifico di Sally Hawkins e Ken Watanabe, interpreti rispettivamente della scienziata Vivienne Graham e del Dottor Ishiro Serizawa. Un cast molto ricco per questo film, come dimostra la presenza di Charles Dance. L’attore 72enne si lascia alle spalle l’esperienza con Game of Thrones, che ha abbandonato ormai da qualche anno, per cimentarsi in un action blockbuster di sicuro successo. La sua carriera al cinema ha avuto inizio nel 1981, il porta a pensare alla componente più giovane del gruppo di attori scelto per la pellicola: Millie Bobby Brown. Lei ha infatti 15 anni e il suo percorso sul grande schermo inizia proprio nel 2019, con Godzilla. Il pubblico è infatti abituato a vederla nei panni di Eleven, in Stranger Things. Il suo talento però non poteva essere confinato in televisione. Le sue clip sono particolarmente ricercate sul web, con i fan che sperano in una versione estesa del film, da godere a casa con un bel po' di scene tagliate. Una in particolare fa già discutere ed è la stessa Brown ad averne parlato. Si tratta di un suo combattimento in stile MMA, non selezionato per la versione finale al cinema.