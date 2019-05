Film in uscita giovedì 30 maggio

Godzilla II - King of the Monsters

Esce nelle sale italiane giovedì 30 maggio il terzo capitolo del MonsterVerse “Godzilla II - King of the Monsters”, diretto da Michael Dougherty. Nel nuovo film su uno dei mostri più iconici della storia del cinema si prosegue con la storia iniziata in “Godzilla” del 2014, diretto da Gareth Edwards. La dottoressa Emma Russell e sua figlia Madison vengono rapite da un gruppo di ecoterroristi che vogliono sfruttare le creature mostruose a loro vantaggio. Nel cast Vera Farmiga, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Ken Watanabe, Bradley Whitford. Spettacolari i combattimenti tra Titani realizzati in CGI.

Quel giorno d’estate

David vive a Parigi e fa dei lavoretti saltuari per sbarcare il lunario. Orfano di padre e abbandonato dalla madre diversi anni prima, la sua famiglia sono la sorella Sandrine, insegnante di inglese, e la nipotina Amanda, che la donna cresce da sola. Un giorno, durante durante un pic-nic al parco, un gruppo di terroristi spara sulla folla. La vita di David cambierà tutta d’un tratto. Un film tenero, delicato e malinconico diretto da Mikhael Hers con Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin, Ophélia Kolb, Marianne Basler.

L’angelo del crimine

Giovedì 30 maggio è anche il giorno dell’uscita de “L’angelo del crimine”, il film sul più famoso serial killer argentino: Carlos Robledo Puch, soprannominato l’Angelo della morte. Puch fu arrestato nel 1972 dopo aver ucciso almeno 11 persone e condannato all’ergastolo nel 1980. Luis Ortega si è ispirato alla storia del famoso criminale, pur concedendosi alcune libertà. Prodotto dai fratelli Almodovar, “L’angelo del crimine” racconta episodi tragici con la leggerezza tipica dei film del regista spagnolo. Il bel Carlos è interpretato da Lorenzo Ferro, perfetto nel ruolo.

Pallottole in libertà

Ancora un film francese in uscita giovedì 30 maggio, “Pallottole in libertà” di Pierre Salvadori. Yvonne scopre che il marito defunto aveva una doppia vita. Poliziotto morto da eroe, in realtà era un uomo corrotto che aveva legami molto stretti con la criminalità. Un thriller comico con Adèle Haenel, Pio Marmaï, Vincent Elbaz, Audrey Tautou, Damien Bonnard, Hocine Choutri.

Selfie

Presentato all’ultimo Festival di Berlino nella sezione Panorama Dokumente, “Selfie” di Agostino Ferrante è un docu-film girato con lo smartphone da due ragazzi nel rione Traiano di Napoli. Il racconto di un’amicizia ai tempi della camorra e dei selfie, dove i protagonisti sono anche registi. Una narrazione originale che ha fatto parlare molto di sé. Alessandro e Pietro sono due amici inseparabili. Alessandro ha trovato un lavoro da cameriere in un bar mentre Pietro cerca un posto da parrucchiere.

Primula Rossa

Ispirato alla storia di Ezio Rossi, ex membro dei NAP, Nuclei Armati Proletari, che ha passato gran parte della sua vita tra il carcere e l'ospedale psichiatrico giudiziario. “Primula Rossa” è un documentario diretto da Franco Jannuzzi con Salvo Arena, Angelo Campolo, David Coco, Fabrizio Ferracane, Gianni Fortunato. Una testimonianza sulle condizioni degli ospedali psichiatrici in Italia.