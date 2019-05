I matrimoni vip 2019: tutte le coppie che si sposeranno quest'anno

Maggio è il mese dei matrimoni, si sa, e la primavera favorisce la scintilla di Cupido. Anche nel mondo dello spettacolo prospera l’amore, e l’aria del fatidico “sì” è alle porte per molte coppie! Il 2018 è stato un anno ricco di matrimoni importanti , come quello tra il Principe Harry e Meghan Markle , quello tra Fedez e Chiara Ferragni e quello in segreto tra Kit Harrington e Rose Leslie. Tuttavia, anche il 2019 sembra promettere bene!

Dopo un 2018 che ha visto molte coppie dello spettacolo giungere all’altare, quest’anno sembra non essere da meno e l’inizio è stato sicuramente col botto.

Tra i matrimoni vip che sono già stati celebrati troviamo quello tra Darren Criss (star delle fortunate serie tv Glee e American Crime Story) e la storica fidanzata Mia Swier, che si sono sposati lo scorso febbraio. Anche la collega Lea Michele, protagonista non solo di glee, ma anche di Scream Queens, ha detto il fatidico “sì” a Zandy Reich, conosciuto nel 2016.

Chi saranno le altre coppie che si sposeranno in questo 2019?

Uno dei matrimoni più attesi è quello tra Sophie Turner, star de Il Trono di Spade, e Joe Jonas, famoso per essere la voce principale dei Jonas Brothers. In realtà, i due si sono già sposati a Las vegas, in gran segreto, con una funzione davvero informale. Tuttavia, si vocifera che quest’estate, in Francia, i due novelli sposi siano pronti a giurarsi nuovamente amore eterno, con una cerimonia in grande stile.

Lo scorso San Valentino, invece, è stato un giorno speciale per Katy Perry: la fortunata cantante ha ricevuto un anello con un rubino rosso dal suo fidanzato Orlando Bloom, che le ha chiesto di sposarlo. Ovviamente lei non ha esitato a dire “sì”! I due pare proprio che si sposeranno quest’anno, ma i dettagli sono pochi e frammentari. Si vocifera, però, che lei voglia sposarsi nel castello di Cenerentola a Disney World: una scelta stravagante, ma senza dubbio da favola!

Un’altra coppia pronta al “sì” è quella formata da Heidi Klum e Tom Kaulitz. I due si frequentano da appena un anno, ma sono innamoratissimi. La cerimonia pare si terrà in estate a Capri, dove i due avevano trascorso una vacanza romantica lo scorso agosto. Per la supermodella si tratta del terzo matrimonio, mentre, per il chitarrista dei Tokyo Hotel è la prima volta.

Tra le star italiane, uno dei matrimoni più chiacchierati è quello tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Le due pare si sposeranno proprio nel mese di maggio, e la cerimonia sarà sicuramente elegante e raffinata: il wedding planner, infatti, è Enzo Miccio. Eva e Imma stanno insieme da oltre 7 anni, e hanno dichiarato pubblicamente il loro amore nel 2017, durante la partecipazione dell’attrice all’ Isola dei Famosi.

Nozze certe anche per alcuni dei protagonisti di Uomini e Donne: Clarissa Marchese sposerà Federico Gregucci a fine maggio, conosciuto tre anni fa all’interno del programma. Rosa Perrotta, invece, sposerà entro fine anno Pietro Tartaglione, di cui è in dolce attesa. Entrambe le coppie sono davvero innamorate, ed è ormai da anni che sono stabilmente insieme.

Aria di matrimonio anche per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due fidanzati si sono conosciuti due anni durante la loro permanenza nella casa del Grande Fratello VIP, suscitando molte chiacchiere: all’epoca, lei era fidanzata con Francesco Monte, lasciato proprio per Ignazio, con cui è stato amore a prima vista. I due, da allora, sono innamoratissimi e davvero molto affiatati. Non si sa ancora la data del matrimonio, ma molti segnali lasciano intendere che si terrà proprio quest’anno.

In realtà, ci sarebbe dovuto celebrare un altro matrimonio, davvero molto atteso. Stiamo parlando di quello tra Lady Gaga e Christian Carino, che si sarebbe tenuto nella magica cornice di Venezia ma, purtroppo, la relazione tra i due è terminata e il tutto è stato annullato.