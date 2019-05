Uno strano desiderio, le ultime volontà di un fan

Domenica 19 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film con Justin Bartha nei panni di un uomo che parte per esaudire l’ultimo desiderio del padre defunto: avere le proprie ceneri sparse sul campo della sua squadra di football.

Per quanto la vita possa separarci, alla fine la morte ci riavvicina. Può sembrare paradossale, ma è quello che accade in Uno strano desiderio, film di Collin Friesen in prima visione tv domenica 19 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno.



Protagonista della pellicola è Justin Bartha (Una notte da leoni), qui nei panni di Ken, un neo-papà che viene a sapere della morte del padre. I due non avevano più un rapporto da ormai molto tempo, ma nonostante ciò l’uomo decide comunque di mettersi in viaggio per esaudire l’ultimo desiderio del genitore.



Desiderio che, scoprirà il ragazzo, è piuttosto sui generis: quello che più di ogni altra cosa voleva il padre, incallito appassionato di football americano, è infatti vedere le sue ceneri sparse sul campo della propria squadra del cuore.



Il viaggio che ne consegue cambierà Ken e lo porterà a rivedere il suo rapporto col padre. E una volta ritornato a casa, il novello genitore non sarà più lo stesso.