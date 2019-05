Film al cinema questa settimana, in uscita dal 16 al 22 maggio

Film in uscita giovedì 16 maggio

John Wick 3 - Parabellum

Terzo capitolo della saga che ha come protagonista Keanu Reeves. Diretto da Chad Stahelski, “John Wick 3 – Parabellum” conclude l’arco narrativo dedicato al killer su commissione più temuto al mondo. Questa volta John Wick dovrà fare i conti con l’associazione di cui ha fatto parte per anni. Dopo aver violato una delle poche regole del Continental, tutti gli daranno la caccia. Nel cast anche Ian McShane, Laurence Fishburn, Halle Berry e Anjelica Huston.

Quando eravamo fratelli

Diretto da Jeremiah Zagar, “Quando eravamo fratelli” racconta la storia di Manny, Joel e Jonah, tre bambini che vivono l’infanzia facendo i conti con il precario affetto dei genitori. Un racconto autentico che mette in mostra le scoperte dei tre protagonisti e focalizza l’attenzione sulle proprie individualità. Nel cast Evan Rosado, Isaiah Kristian e Josiah Gabriel.

Attenti a quelle due

Con Anne Hathaway e Rebel Wilson, “Attenti a quelle due” è il primo lungometraggio di Chris Addison. Si tratta di un remake al femminile del film “Due figli di...” del 1988 che a sua volta è un rifacimento del film “I due seduttori” con Marlon Brando e David Niven. Anne Hathaway e Rebel Wilson interpretano rispettivamente Josephine Chesterfield e Penny Rust. Una è un’ereditiera dal grande potere seduttivo e truffatrice, l’altra è un’australiana esuberante e scurrile che truffa le persone fingendo disgrazie fisiche. Le due si sfideranno per decidere chi potrà comandare a Beumont-sur-Mer.

Bangla

Debutto alla regia anche per Phaim Bhuiyan che dirige “Bangla”, commedia che analizza l’integrazione delle seconde generazioni di immigrati in Italia. Il protagonista, lo stesso regista, conoscerà Asia in un concerto e dovrà fare i conti tra il suo amore per lei e la prima regola dell’Islam, la castità prima del matrimonio. Tra gli interpreti ci sono Carlotta Antonelli, Alessia Giuliani e Milena Mancini.

Unfriended: Dark Web

Sequel del film uscito in Italia nel 2014, “Unfriended: Dark Web” è un film horror scritto e diretto da Stephen Susco. Nel cast Charles Macklin, Rebecca Rittenhouse, Betty Gabriel, Connor Del Rio, Andrew Lees , Stephanie Nogueras e Savira Windyani. Un gruppo di amici trova un laptop che ha accesso al dark web. Il portatile inoltre contiene video e foto inquietanti di omicidi, rapimenti e torture. Nella videochat tra gli amici arriverà anche il proprietario del pc che entrerà in contatto con i ragazzi e proverà a riprendersi ciò che è suo

Mò vi mento – Lira di Achille

Con Enrica Guida, Giovanni Scifoni, Daniele Monterosi e Tony Sperandeo, “Mò vi mento – Lira di Achille” è un film diretto da Francesco Gagliardi. Il protagonista è Massimo Della Bozza, aspirante scrittore che sogna di pubblicare il Grande Romanzo sul Vero Amore. Il romanzo racconta della sua storia d’amore (finita) con Elena. La donna ha scelto di fidanzarsi con Achille Alfresco, politico locale di cui Massimo è portaborse.

Royal Opera House: Flight Pattern – Programma Triplo

Tre lavori di tre grandi coreografi portati al cinema in “Royal Opera House: Flight Pattern – Programma Triplo”. Per la prima volta si potrà vedere “Flight Pattern” di Crystal Pite accompagnato dalla musica di Gorecki. Nei 195 minuti dell’opera spazio anche a “Within the Golden Hour” di Christopher Wheeldon e la prima di un nuovo lavoro di Sidi Larbi Cherkaoui.

Film in uscita venerdì 17 maggio

Dolor y Gloria

A tre anni di distanza dall’ultimo film, Pedro Almodovar torna nelle sale con “Dolor y gloria”, considerata una delle pellicole più autobiografiche e intime del regista spagnolo. Nel cast Antonio Banderas e Penelope Cruz. Il film racconta la storia di Salvador Mallo, regista sul viale del tramonto che ricorda con nostalgia il suo passato. Dall’infanzia al trasferimento in un piccolo comune della provincia di Valencia, fino alla vita da adulto a Madrid caratterizzato dall’amore perduto e il rifugio nella scrittura. E il cinema, unica passione che lo ha tenuto in vita e che ora è causa del suo dolore.

Film in uscita domenica 19 maggio

Alive in France

Abel Ferrara costruisce un documentario del suo tour in Francia. Con Mia Bablalis, Anastasia Balan, Laurent Bechad, Richard Belzer e Joe Delia, “Alive in France” è una retrospettiva cinematografica con al centro le canzoni e la musica dei film di Abel Ferrara.

Film in uscita lunedì 20 maggio

Palladio

Un documentario dedicato alla figura di Andrea Palladio, maestro del Neoclassicismo. Diretto da Giacomo Gatti, la pellicola è un road movie fatto di dialoghi e immagini che si svolgono in contesti diversi. Dall’Université Libre di Bruxelles alla Yale University fino alle stupende ville palladiane

Film in uscita mercoledì 22 maggio

Aladdin

“Aladdin” è uno dei film più attesi del 2019. Il live action targato Disney e dedicato al giovane ragazzo di Agrabah. Diretto da Guy Ritchie, racconta della scoperta da parte di Aladdin di una lampada magica contenente un genio in grado di esaudire tre desideri. Nel cast Will Smith, Naomi Scott e Marwan Kenzari. Nella versione italiana compare la voce di Gigi Proietti che questa volta doppierà il Sultano. Nel 1992 lo stesso attore ha dato la sua voce al Genio della lampada.

Asbury Park: lotta, redenzione, rock and roll

Diretto da Tom Jones, il film “Asbury Park” racconta la storia della comunità fondata nel 1871. Località di vacanza e divertimento, divenne nel 1970 il centro delle rivolte razziali. Una docu-fiction con le testimonianze di Bruce Springsteen e Johnny Lyon, tra i più popolari del New Jersey sound.