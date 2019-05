Festa della mamma: Le 4 attrici italiane mamme nel 2019

Il 2019 sarà un anno ricco di neonati nel mondo dello spettacolo italiano. Tanti i volti noti che hanno annunciato d’aspettare un bebè e, guardando alle attrici, c’è chi festeggerà per la prima volta la festa della mamma, stringendo a sé il proprio pargolo.

Ilenia Lazzarin

Dalla gioia per il costante successo della fiction Un posto al sole, all’immensa felicità d’essere madri. Ilenia Lazzarin ha festeggiato il suo traguardo più importante nel 2019, dando alla luce il suo primo figlio. È finalmente giunto il momento tanto atteso da lei e dal suo compagno Roberto Palmieri, con il quale porta avanti una rosea relazione dal 2015. L’attrice aveva annunciato ai propri fan il sesso del piccolo, un maschietto che i due hanno deciso di chiamare Raoul. Lo scatto del neonato è stato pubblicato l’1 gennaio 2019. Che dire, non c’è miglior modo per iniziare l’anno.

Valentina Pace

Il set di Un posto al sole porta particolarmente bene alle donne che sperano di restare incinte. È accaduto infatti anche a Valentina Pace, che ha detto il suo sì all’altare nell’ottobre del 2018. È felicemente sposata con l’imprenditore Stefano Moruzzi e nel 2019 è diventata mamma per la seconda volta. Il 23 febbraio è venuta al mondo la piccola Matilde. L’attrice è molto legata ai suoi fan e alla fiction Un posto al sole. Ha preso un po’ di tempo per rispettare i tempi della maternità e godersi la sua piccola. Al tempo stesso però ha chiarito che non si tratterà di un addio al set.

Giulia Elettra Gorietti

Giulia Elettra Gorietti è una giovane attrice italiana, che si è fatta conoscere dal pubblico per il suo ruolo in Tre metri sopra il cielo. Da allora di tempo ne è passato e la sua filmografia si è particolarmente arricchita. Basti pensare a Suburra, film evento del 2015, nel quale interpreta Sabrina. La sua prosegue a gonfie vele e nel 2019 avrà modo di festeggiare per la prima volta la festa della mamma. Lo farà con la sua piccola Violante, nata il 18 giugno 2018. Il 12 maggio sarà per lei un giorno speciale e commovente, da trascorrere insieme all’amore della sua vita, Pietro Iemmello.

Nicoletta Romanoff

La nota attrice Nicoletta Romanoff ha senza dubbio un grande istinto materno. A giugno del 2018 è infatti nata Anna, ultima arrivata di ben quattro figli. La nota attrice ha voluto dare il gioioso annuncio di persona, sfruttando il proprio profilo Instagram: “La preghiera più bella che sia mai stata scritta, composta da una sola parola: mamma. Oggi è nata Anna”. Al suo fianco Federico Alverà, allenatore di rugby e insieme all’attrice dal 2016. La Romanoff potrà dunque festeggiare la festa della mamma con il frutto di questa nuova relazione. Una gioia immensa per una famiglia allargata che comprende anche Francesco, Gabriele e Maria, con i primi due avuti dal produttore Federico Scardamaglia e l’ultima dall’attore Giorgio Pasotti.