Pet Sematary: la trama del libro di Stephen King da cui è tratto l'omonimo film

“Pet Sematary” è il nuovo film di Dennis Widmyer nelle sale dal 9 maggio e secondo adattamento dell’omonimo romanzo di Stephen King. Il libro risale al 1983 e si tratta di una riscrittura totale del racconto dell’inglese William Wymark Jacobs, La zampa di scimmia, risalente al 1902. Si tratta di una delle opere più interessanti del famoso romanziere, un autentico cavallo di battaglia che ora viene riproposto al cinema ma con un notevole cambio di trama che viene già rivelato nel trailer. Non si tratta di spoiler. Nel romanzo il piccolo Gage torna in vita, mentre nell’adattamento del 2019 sarà sua sorella maggiore. Si è inoltre tanto discusso degli svariati finali girati. Dopo le riprese si è optato per quello più cupo, a detta degli autori.

La trama del libro “Pet Sematary”

I protagonisti del romanzo sono Louis, Rachel, Ellie, Gage e il gatto Church che decidono di trasferirsi dalla grande città ad un piccolo paese. Louis è un medico affermato e sempre attento alle esigenze della famiglia. I Creed, questo il nome della famiglia, fanno amicizia con i vicini Jud Crandall e sua moglie e un giorno si ritrovano a fare una passeggiata, nel percorso incontrano il “pet sematary” (cimitero degli animali) della città, che lascia un po’ sconvolta Ellie e procura una lite fra Louis e Rachel che rimase sconvolta da bambina dalla morte della sorella gravemente malata, che lei doveva assistere. Nel frattempo Louis è scioccato dalla morte di un ragazzo avvenuto durante il suo lavoro e spesso sogna la stessa persona che gli consiglia di non andare oltre il cimitero. Ad Halloween la moglie di Jud ha un infarto, Louis la salva e Jud credendo di sdebitarsi lo aiuta con la morte del gatto di Ellie, Church. Louis seppellisce il gatto nel Micmac, un antico cimitero indiano indicato da Jud. Ritornato sullo stesso luogo dopo solo un giorno, Louis scopre che il gatto non è più lo stesso di prima e decide di avere le risposte a tutti i dubbi che lo attanagliano. Sarà una decisione che sconvolgerà la sua famiglia. L’uomo avrà le sue risposte scoprendo così alcuni fatti terribili accaduti in città a causa di quel cimitero e prenderà una terribile decisione.

Pet Sematary, il film

“Pet Sematary” è il secondo adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King. Nel primo chiamato “Cimitero vivente” prese parte lo stesso autore, interpretando un pastore, trovando poi spazio anche nel video del brano dei Ramones, Pet Sematary. Nel cast l’attrice Amy Seimetz interpretare la madre, la figlia Ellie è interpretata dalla piccola Jeté Laurence che, nonostante la giovane età, vanta già ruoli di rilievo ne L’uomo di neve e nella serie Sneaky Pete. Il padre ha invece il volto del noto attore Jason Clarke, il suo vicino di casa è John Lithgow, che interpreta Winston Churchill in The Crown. Il film inizia con la volontà di Louis di trasferirsi in un paesino nel Maine. Insieme con lui vi sono sua moglie Rachel e i figli Ellie e Gage. Si ritrovano così dalla città alla campagna, tra gli alberi è stato realizzato negli anni un cimitero degli animali e al di là di un cumulo di legna si trova un antico terreno sacro indiano. Chiunque venga seppellito qui, non resta sottoterra a lungo.